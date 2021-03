Animate conformó su equipo interdisciplinario y ofrecerá grupos terapéuticos para sobrevivientes

Este mes la Asociación Civil Animate, que acompaña a víctimas de abuso sexual, logró uno de sus propósitos más añorados: la conformación de un grupo interdisciplinario, con el fin de brindarle una mejor asistencia a los sobrevivientes que se acercan a la entidad. Desde que se conformaron, hace 5 años, han sido un lazo entre las víctimas y la Justicia, a la que le demandan mejores y más rápidas respuestas y atención a las causas.



"Ya hicimos una reunión la semana pasada, ya quedamos conformadas, y estamos haciendo la planificación de trabajo, así que seguramente arrancaremos en abril con las sobrevivientes, cuando ya estemos organizadas para trabajar", explicó la presidenta y fundadora de Animate, Liliana Cuenca.



A principios de este mes, a través de las redes sociales, difundieron que habían logrado conformar el equipo interdisciplinario, que sumó a especialistas en distintas áreas que ayudarán a brindar una mejor asistencia a las víctimas. Las nuevas incorporaciones son la abogada Natasha Targiano; la psicóloga Judith Recabarren y la comunicadora social Mariela López.



Con Cuenca a la cabeza, el grupo se completa con Micaela Alvarez, acompañante terapéutico y operadora sociocomunitario en adicciones, y Nadia Vega, psicopedagoga y operadora en psicología social.



Liliana Cuenca explicó que la doctora Targiano representará legalmente a Animate y asesorará legal y gratuitamente a quienes lo requieran, en el marco de casos de abuso sexual; en tanto que con Recabarren el objetivo es armar talleres para las sobrevivientes. "El propósito es que las chicas se sientan acompañadas, contenidas y que sea algo fructífero", explicó.



"Después de luchar tantos años y después de tantos 'no se puede' como respuesta por parte de quienes se tendrían que hacer cargo de esta problemática, decidimos emprender este camino. Agradecemos profundamente a los Socios de la Asociación, ya que hoy subsistimos gracias a eso y a la voluntad de las profesionales dispuestas a trabajar por un monto mínimo", expuso Cuenca en una publicación en las redes sociales.

Acerca de esta última situación, indicó a este Diario que esperan tener una respuesta acerca delsubsidio solicitado el año pasado al Municipio, a través del Honorable Concejo Deliberante (HCD). "Ahora que logramos conformar el equipo interdisciplinario nosotros mes a mes tenemos gastos. Subsistimos gracias a la cuota de socios, hacemos todo esto gracias a los socios, si no tuviera socios sería medio difícil que pudiera hacer esto", indicó Cuenca.

Con la incorporación de la abogada esperan poder agilizar ciertos trámites judiciales. "Ella es la que sabe de leyes, conoce los códigos penales, la semana que viene estoy coordinando una reunión con Natasha y con las sobrevivientes que quieran para que ellas les puedan hacer todas aquellas preguntas que requieran" expresó.

Desde hace varios meses Animate funciona, en el turno tarde, en la sede de la Dirección de Políticas de Integración para la Discapacidad Municipal, donde reciben a las sobrevivientes. Sin embargo, las consultas más frecuentes son a través de la página de Facebook y por mensajes directos.

"Todas las noches apago el celular", aclaró Liliana, para dar cuenta de que tienen demandas todos los días a cualquier hora. "Es desgastante todo esto pero este reconocimiento me reconforta mucho", expresó, dos días después de haber recibido la distinción por el Compromiso con los Derechos Humanos por parte del HCD. "Estaba sorprendida porque no pensé que me iban a tener presente. Recibí un montón de mensajes lindos y eso es lo que hace que a una la pongan contenta. Esperemos que a partir de esto empiecen a cambiar las cosas también", agregó, y apuntó directamente a la falta de respuesta a los pedidos de ayuda del Estado, que debería hacerse responsable de este tipo de problemáticas.