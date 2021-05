10.05 | Información General Piden garantías para que la gente no sea golpeada

Canal Local y 98 POP estuvieron en la toma de tierras de calle 11 y Grimaldi. La entrevista con Marina Ferreyra, vecina del lugar.





Marina Ferreyra desde la toma en calle 11 y Grimaldi

Este lunes vence el plazo definido por la justicia para que las familias que se niegan a retirarse de los terrenos municipales linderos al barrio Lourdes de calle 11 y Grimaldi puedan hacerlo de forma voluntaria.

Marina Ferreyra, vecina del lugar, dialogó con Canal Local y 98 POP, y aclaró que "hasta que no venga la orden del juez no se va a desalojar acá. El desalojo va a ser pacífico en caso de que esté la orden del juez y que dé garantías que la gente no va a ser golpeada ni lastimada. Acá no tenemos armas. Estamos a la intemperie. Y todo va a ser lo más pacífico posible. Que el juez se haga presente porque van a usar la fuerza policial cuando no corresponde".

Al inicio de la entrevista aclaró que "la gente está esperando soluciones concretas. El acta que se firmó el jueves no se si tendrá efecto porque no tiene sello sólo firma. No todos tuvieron voz y voto".

