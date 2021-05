Rendición de cuentas: los gastos fijos y gobernar en pandemia

11.05 | Política La comisión de Hacienda se reunió con la secretaria Bezzoni

En el encuentro hubo consultas por el balance de gastos e ingresos. La presidenta de Hacienda, concejal Celeste Arouxet, resaltó que no cayó la recaudación y cuestionó que el 90% de los gastos fueron por sueldos y la concesión a la empresa Malvinas. "Es imposible gobernar" definió.

Lamantiene en estudio laque se debatirá en sesión a fin de este mes. La semana pasada el tema se analizó en una reunión que los miembros de esa comisión mantuvieron con laLos principales gastos, los ingresos propios y el transcurso de un año en emergencia sanitaria por la pandemia, pero también económica y financiera en el Municipio de Olavarría fueron los ejes que se analizaron.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Celeste Arouxet (Radicales en Juntos por el Cambio), valoró positivamente la posibilidad del contacto con la funcionaria del Ejecutivo al tiempo que definió la reunión como "descriptiva". "Me fui sin nada de la reunión. Los que más o menos manejamos números sabemos de dónde viene el superávit" deslizó a modo de crítica.



En ese sentido, señaló que Bezzoni "reconoció el déficit de 40 millones tras el resultado primario de 132 millones de superávit". Es que la propia Arouxet había contradicho públicamente al Ejecutivo por ese balance tras la presentación del expediente a fines de marzo.



Ingresos y gastos



"Ante las consultas que se le hicimos los concejales siempre puso de frente la pandemia. Pero se contrarrestaba, por un lado, la pandemia y por otro, la suba de recaudación en todos los niveles" resumió la contadora Arouxet. En ese sentido, indicó que a lo largo de 2020 la Municipalidad mantuvo la recaudación por encima del 60% y en aumento en términos nominales. En cuanto a los gastos, "tuvimos subejecución de más de 600 millones de pesos. Con esa recaudación constante hoy tendría que hablarse de un superávit mucho más alto de los 130 millones. Tendrían que ser 500 millones de pesos cuando no invertimos ni un centavo" cuestionó.

"Olavarría depende del Impuesto a la Piedra para los gastos fijos"

Tras apuntar a que, en la charla con Bezzoni, a ese señalamiento "no tenemos la respuesta", añadió: "yo espero que me expliquen en qué gastamos mal. Si no hicimos obras, si sólo se sobre-ejecutó por 95 millones de pesos la partida del hospital y para todas las demás secretarías, incluyendo Desarrollo Social hubo subejecución".



Retomó en coincidencia la expresión del concejal Eduardo Rodríguez (Frente de Todos) en esa reunión: "Olavarría depende del Impuesto a la Piedra para los gastos fijos".



Más adelante, y tras insistir en que casi no hubo inversión en obra pública durante el año pasado, citó la pregunta del concejalGuillermo Santellán (Frente de Todos). "¿Cuáles fueron los gastos del año? Salud y reparto de la bolsa de mercadería. Esa fue la política de gobierno de la pandemia" sostuvo.



En referencia al cierre deficitario de más de 350 millones de pesos del año anterior, Celeste Arouxet afirmó que "se pagó la deuda de 2019 con la plata que no se utilizó para la ciudad en 2020".



Los principales gastos del años pasado para la Municipalidad fueron sueldos y servicios contratados -80% del presupuesto- y el pago de la concesión de recolección de residuos y limpieza -10% del presupuesto-, con lo que consideró que "le queda 10% a la Municipalidad para manejar la ciudad. Es imposible gobernar así".



En ese marco, informó que en 2020 se sumaron 174 nuevos puestos de trabajo al Municipio. "Por lo que vimos de salud son 48 puestos nuevos" agregó. Asimismo, vinculado con el tema sueldos, hubo críticas a los gastos en horas extra, algo que Arouxet había planteado en el Concejo como un pedido de informe.



La concejal también avanzó con cuestionamientos hacia la relación entre el Municipio y Coopelectric en cuando a obras sanitarias. Indicó que "se le va a renovar el pliego del agua", aunque al mismo tiempo, la cooperativa mantiene deuda con el Municipio por el Fondo de Obra de Infraestructura (FOI). "Apareció una nota que desde 2019 se debían 3 millones de pesos del FOI. Le pregunté (a la secretaria de Economía) por qué ahora se debían 5 millones más de 2020. Eugenia respondió que Coopelectric dijo que no iba a pagar hasta que no le demos el aumento del agua" se quejó la concejal.



Lo que sigue



Esta semana la comisión de Hacienda elevará al Ejecutivo un pedido de informe con detalles de los aspectos que consultaron los bloques y que no pudo responder la secretaria Bezzoni, todo vinculado a la rendición de cuentas.



Entre distintos puntos que fueron enumerados por la presidenta Arouxet se contaron los detalles de los nuevos empleados municipales incorporados, los ascensos a directores, los pagos de horas extra, el subsidio que la Municipalidad pagó a las concesionarias del transporte público y los detalles de las "compras directas" efectuadas.



Acerca de este último tema Arouxet se mostró interesada en deslindar las compras realizadas de esta forma, en el marco de la emergencia, realizadas por "única oferta".