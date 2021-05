ByC, la ferretería que logró despegar tras asumir la pandemia como una oportunidad

12.05 | Información General Comercios & empresas

En 2020 fue un rubro esencial con ventas que aumentaron casi un 40%. Eso apuró los planes: desprenderse de Olavarría Goma y mudarse a metros del PIO. Cerca de la industria, la minería, el agro y la construcción.

"En marzo de 2020 con un colega del rubro nos preguntábamos, ´¿escuchaste lo mismo que yo? ¿Somos esenciales?´. Con los meses comprobamos que era sí", cuenta aún con asombro Juan Manuel Torres Booth dispuesto a redoblar apuestas.



Mientras la tendencia marca el cierre de comercios, su negocio decidió concretar hoy lo que planeaban desde hacía dos años: abrir las puertas de un nuevo local comercial bajo el mismo nombre de la firma ByC. A metros del Parque Industrial, en un punto estratégico.



En un enorme salón ubicado en la Colectora de Ruta 226 al 4700, a casi dos cuadras de la avenida Pellegrini, ofrecen desde insumos para soldadura y construcción hasta herramientas manuales, neumáticas, hidráulicas y eléctricas. Con marcas líderes, variedad de productos, calidad y precios competitivos.



El proyecto se gestó a la luz de la experiencia comercial impulsada en Olavarría Goma, el comercio que hace un par de años decidió gerenciar esta familia pyme con más de 40 años de trayectoria emprendedora.



En la esquina de España y Colón, hace un año "vimos cómo la gente se volcaba a este consumo para hacer cosas en su casa, en el taller, como changa o pasatiempo. El volumen de ventas en ferretería creció un 30% o 40%. Salimos empatados porque cayó todo lo que era goma", analiza el joven, equilibrando la balanza.



Detrás de la venta de artículos de goma y plástico, este rubro hoy adquiere autonomía y se instala en uno de los ingresos de la ciudad.



"Vamos a focalizarnos en herramientas, ése será el fuerte. Trabajaremos la marca Bahco, líder a nivel mundial pero también Bremen, Hamilton y Gedore, de muy buena calidad para el segmento profesional o industrial, con un valor de mercado bastante menor", dice Torres Booth.



Buscan sostener y ampliar la cartera de clientes pero en respuesta al mercado local. No pretenden expandirse ni ser distribuidores. "Por el punto de geolocalización, queremos captar a gente que está en el PIO, que tiene taller y se dedica a la industria, a las canteras, a la construcción y al agro. En esos rubros nos centrarnos", especifica.



En el menú de ofertas hay todo tipo de herramientas: "Tenemos insumos de soldadura y corte, herramientas para la construcción, llaves ajustables y francesas, mazas, martillos, juegos de tubo para impacto, herramientas neumáticas, morsas, elementos de medición, niveles laser, herramientas hidráulicas de banco, llaves criquet de todo tipo, compresores, generadores, taladros, amoladoras, aparejos y soldadoras", describe el empresario. "Vender al consumidor final y a la empresa es nuestro objetivo", añade.



Empuje esencial



El impacto de la pandemia ha sido innegable. "Se notó y fue una curiosidad que la ferretería fuera esencial. Tuvimos un primer mes fulero pero después hubo ventas significativas. En septiembre, en un día vendimos 7 soldadoras cuando en la prepandemia eso lo contabilizábamos en dos meses", grafica Torres Booth.



Por eso, este segundo año de crisis sanitaria les genera mucha expectativa: "Los clientes, la industria, el taller no van a dejar de trabajar. Esta demanda siempre estará", observa.



No obstante, reconoce escollos insalvables como "la situación histórica del país" que trasciende al covid aunque siente que hay margen para abrirse paso, salir de la zona de confort y asumir desafíos.



Con valores que para ByC son innegociables y se apoyan en la impronta de quienes integran esta pequeña gran empresa. Con compromiso, seriedad, audacia, innovación y "fidelidad con nuestros clientes y proveedores. Cumplir y ocuparnos. Siempre damos respuesta y somos francos en el trato con clientes", remarca Juan Manuel Torres Booth.



"Parece una contradicción. Vemos rubros que vienen muy castigados hace más de un año y nosotros vamos por el otro lado, en la burbuja del consumo de ferretería y decidimos tomar ese riesgo", dice, tras dar este gran paso.



En ese contexto, ByC hoy abre sus puertas a 150 metros de la avenida Pellegrini, en Rocha Errecart 4755, Colectora Ruta 226 ByC. Las vías de contacto son: 02284-15581947; mail ferreterí[email protected]; Facebook (ByC Ferretería), Instagram (bycferreteria) más un carrito de compras en www.byc.com.ar que consta de pocos pasos y tiene diferentes opciones de pago. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 y sábados hasta el mediodía.