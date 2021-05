El Municipio de Azul le pidió a Axel Kicillof que le permita a Almeyda comprar vacunas

Política

El entrenador argentino, que perdió a su padre a causa del coronavirus, reveló que había conseguido un contacto en EE.UU. que le iba a dar los remanentes para los habitantes de su ciudad natal.

Su idea era la colaborar con el Municipio de Azul, su ciudad natal, pero se vio impedido por las trabas que existen en la legislación que no permiten la venta a personas ni Municipio

En diálogo con Arriba Argentinos, el Jefe de Gobierno de Azul, Alejandro Vieyra, explicó que esta propuesta de Almeyda le abre nuevas posibilidades y contó que pidieron a la Gobernación que habilite a los municipios a participar de negociaciones para conseguir la vacuna.

"Lo que nos contó Matías nos abrió un universo nuevo. Nosotros pensábamos que no había manera de comprar vacunas en el exterior, pero la propuesta que él nos trajo es una gran noticia", señaló el funcionario.

"Vamos a pedirle a la Gobernación que habilite a los municipios a comprar vacunas ya que por el momento no estamos habilitados", aclaró.

Vieyra afirmó que el municipio de Azul está completamente de acuerdo en que un privado pueda conseguir las vacunas y se mostró dispuesto a articular los mecanismos necesarios para que eso llegue a la gente.

"Si se articula con el Estado, nosotros estamos de acuerdo con que un privado pueda comprar vacunas. Esta, por supuesto, tiene que estar aprobada por la ANMAT y debe cumplir todos los requisitos en el tema de logística", indicó.

"Nuestra idea es trabajar en conjunto con Almeyda porque para nosotros la vacuna es prioridad. No podemos desaprovechar esta oportunidad si existe. Esto nos abrió una puerta que nosotros pensamos que estaba cerrada", finalizó el funcionario.

Almeyda y las vacunas

El 2 de marzo, Matías Almeyda sufrió la pérdida de su padre a causa del coronavirus. Fue la muerte que más lo impactó dado la gran relación que los unía y la gran admiración que el exfutbolista tenía por el hombre que lo crió. A partir de esto el Pelado se puso a averiguar la posibilidad de comprar vacunas y traerlas a nuestro país para ayudar a la ciudad de Azul, el pueblo en el que creció.

En una entrevista con Radio Mitre, el entrenador de San José Earthquakes de la MLS reveló que consiguió un contacto en Estados Unidos que le conseguía los sobrantes de vacunas para comprar, pero que desde Argentina no se lo permitieron.

"Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza. Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo", dijo Almeyda.

Fuente: Diario El Tiempo