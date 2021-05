Garrafas y leña: ¿Cómo está el mercado en Olavarría?

12.05 | Información General A poco más de un mes del comienzo el invierno

Aumentó muy levemente la venta de leña. Actualmente el precio de los 100 kilos de quebracho ronda los $2700. En cuanto a las garrafas de 10 kilos desde la temporada pasada hasta ahora pasó de $425 a $500.

Iván Cabello / Facso



Con la llegada del frío y a falta de poco más de un mes de comenzar el invierno, el precio de las garrafas y la leña es tema de preocupación en aquellas personas a las que todavía no les llega el gas de red a sus casas. EL POPULAR se contactó con referentes del negocio de la venta de garrafas y de leña, para realizar averiguaciones sobre la situación de estos mercados, cuál es el costo de los insumos que venden y si han sufrido mucho aumento respecto de la temporada invernal del año pasado.



En cuanto a las ventas de leña, en estas semanas donde las bajas temperaturas decidieron instalarse en la ciudad, "se empezó a notar un pequeño aumento", según señaló Ayrton Frascarelli, que cauto agregó que "en porcentajes, un aumento del 5%". Sin embargo esto recién empieza, ya que la temporada fuerte del mercado se da en los meses de junio, julio y agosto. Son esos meses donde el rubro llega a sus picos de ventas, con "aproximadamente unos 80 u 90 mil kilos por mes", señaló Frascarelli. Aún así desde el sector señalan que la utilización de la calefacción con fuego natural ha disminuido mucho y que además la leña "se ha encarecido y ya dejó de ser económico".



Además del aspecto económico anteriormente citado, desde las leñeras señalan que en los tipos eucalipto y quebracho, los más utilizados para la calefacción de hogares, el aumento "fue abismal", para ser más precisos "entre un 100 y un 105 %" agregó Frascarelli.



Sin embargo el aumento no da tregua, porque se está próximo a entrar a la temporada alta de venta de leña y los precios empiezan a elevarse. En cuanto a futuros aumentos agregó que: "Si es muy demandado se van a ir los precios a las nubes". Actualmente el precio de los 100 kilos de quebracho ronda los $2700.



Respecto del impacto de la pandemia en el rubro, desde el comienzo de las restricciones por COVID-19 y hasta fin de año, el negocio se mantuvo en pie. Pero "desde fin de año para adelante, en enero, ya bajó un 40 o 50 %, muchísimo" declaró Frascarelli. Además agrega que en el mes de junio la situación "se complicó" y duró alrededor de 3 meses: "estuve una semana sin stock". Sin embargo, vieron una pequeña recuperación hacia el mes de octubre, aunque desde el sector señalan que no modificó mucho el panorama.



Otros de los insumos utilizados y de gran demanda por los vecinos a quienes todavía no les llega una conexión de la red de gas a sus barrios, es la utilización de garrafas cargadas de gas. Carlos Bianchi, quien forma parte de la Cámara Empresaria, contó que la demanda de garrafas por parte de la ciudadanía "hasta ahora es muy poca", y que ello se debe a que gran parte de la población olavarriense ya cuenta en sus domicilio con conexión a la red de gas.



Valores



El tamaño de garrafa más utilizado es la de 10 kilos, y desde la temporada pasada hasta ahora hubo un aumento de 75 pesos, ya que "estaba $425 y está $500" afirmó Braian Zárate, trabajador de una de las empresas locales dedicadas a la recarga de garrafas. Relacionado al precio de cada recarga, un punto a tener en cuenta es la cantidad de garrafas que se necesitan mensualmente. Según Zárate una familia tipo (4 integrantes) mensualmente "estaría necesitando cuatro garrafas".



Respecto de la demanda de garrafas en la ciudad, Zarate describe que se venden "más o menos 80 ó 90 garrafas por día en puerta acá, más lo que sacan los proveedores, calculale que son unas 300 garrafas por día mueven en total, en pleno invierno".



Un número muy lejos por fuera de la temporada de otoño/invierno, que "son 30 ó 40 garrafas por días más algunas del distribuidor". Un aspecto que hay que sumar es que hace unas semanas el frío invadió al partido de Olavarría, y desde el sector notaron un pequeño incremento en la demanda, aunque prefirieron ser cautos. Zárate precisó que en "la semana pasada que empezaron las heladas, ahí se empezó a notar más movimiento, pero no es mucho, tampoco que es el furor ya, no". A su vez reconoció que el mayor movimiento lo van a empezar a sentir en invierno.



A su vez Zárate señaló el factor del envase de la garrafa, ya que conseguirlo se tornó un trámite dificultoso. Según él "hay mucha gente que se está volviendo a la garrafa y no consiguen" y que otras tantas tal vez sí consiguen por medio de las redes sociales, "pero les están pidiendo entre 4 mil y 5 mil pesos".