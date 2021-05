El placer del agua caliente para el estrés y las dolencias

Un baño caliente lo cambia todo. Más aún cuando atravesamos un día o una situación estresante. Y para quienes sufrieron un accidente o tienen una patología específica, la hidroterapia es una disciplina que los ayuda mucho a recuperarse.



La hidroterapia o terapia acuática es un método terapéutico que emplea conocimientos fisioterapéuticos de rehabilitación y biomecánica en conjunto con diversas técnicas de tratamiento.



Las sesiones de hidroterapia o terapia acuática se realizarán en función de las necesidades que se deban cubrir de manera personalizada para cada paciente posterior a su evaluación, ya que como todo proceso de rehabilitación no es una técnica generalizada, sino que debe adaptarse a la persona, la patología y la sintomatología.



Florencia Acosta es una profesional que la lleva adelante esta disciplina en Olavarría en el espacio Ceibo. (Centro Integral de Bienestar Olavarría). "Lo que es hidroterapia no está visto del todo como una forma de recuperarse ante patologías o traumatismos. Nosotros tratamos de que se den cuenta de que está basado en el medio acuático y la temperatura y el medio en sí, nos brinda una recuperación", explicó en una nota radial. Puede tratarse de alguien con un post operatorio, enfermedades neuronales, parálisis cerebral, acv, etc.



Desde chicos a adultos se puede trabajar en el agua y no solo se debe considerar una actividad deportiva. "Personas con problemas de rodillas la practican" pero también hay quienes aprovechan el medio acuático para distenderse porque el agua por su temperatura - al tener menor peso- los libera y facilita la movilidad", es así que las personas "pueden ampliar sus movimientos".



Si bien en Olavarría la mayoría de los interesados en la hidroterapia llegan a Florencia bajo prescripción médica, hay quienes lo solicitan por propia voluntad para trabajar alguna dolencia o patología en particular y se los asesora. De acuerdo a cuál será su problema se arma una rutina y "vamos a intentar que se inserte en actividades deportivas como acqua gim o natación".



Ceibo está en Tacuarí 3245 para quienes deseen acercarse para iniciar esta disciplina o pueden llamar al 416614.



El placer del agua caliente



En la hidroterapia se hacen trabajos fuera y dentro del agua. Florencia Acosta comentó que "lo que es kinesio las personas siempre están con miedo. Tienen miedo de moverse por haber tenido un acv, o accidentes con secuela motora". A cada uno "le presentamos el medio, tratamos de trabajar afuera y adentro y brinda placer. Porque tienen otra libertad en el medio acuático, se pueden movilizar más fácilmente, sin dolor. La musculatura se afloja de acuerdo a cada uno".



Cuanto más temperatura alcanza el agua más satisfacción genera "porque hay mayor relajación a nivel periférico vascular", explicó la profesora de Ceibo, el lugar que eligen cientos de olavarrienses para tratarse. Además, "el cuerpo se recupera porque no tiene impacto, el agua libera y salen del agua sin dolor y se relajan, están tranquilos. Pueden descansar bien el cuerpo. Es bienestar físico y mental".