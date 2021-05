Las patentes municipalizadas este año llegaron con aumentos y causaron sorpresa

Información General

El valor de la cuota se duplicó porque el monto se divide en cuatro veces y no en cinco como en ARBA. En la mayoría de los casos, el incremento va de la mano con aquellas patentes que aún siguen bajo la órbita de Provincia y que oscila entre un 30 y 35 por ciento.

Cuotas que duplican su valor y aumentos que oscilan el 30% llamaron la atención en aquellos propietarios de automóviles cuyas patentes se municipalizaron este año.



Si bien las subas se equiparan a los índices de Provincia, lo cierto es que el impuesto automotor municipal históricamente ha tenido un costo mucho menor que aquel que se cobra a través de ARBA, básicamente por tratarse de modelos de más de diez años de antigüedad. Pero ahora los montos se han equiparado en aquellos casos en los que la patente municipal se abona este año por primera vez, por lo menos eso se desprende de las facturas que distintos usuarios han acercado a EL POPULAR.



Las quejas de los contribuyentes no son solo locales. En enero, tras la llegada de las primeras boletas del año para el pago de patentes de autos en Capital Federal y Provincia, recibieron ajustes que en algunos casos llegan al 100%. Los reclamos se multiplicaron, pero en la mayoría de los casos, salvo alguna excepción, los ajustes dispuestos están dentro de lo establecido por la legislación.



Es que, lo que termina elevando las sumas es la valuación fiscal de los distintos automóviles que se ha disparado de un año al otro.



Para poner en ejemplos, el caso de un auto Fiat Palio Adventure modelo 2010 el año pasado pagó de cuota por su patente a través de ARBA 1.685 pesos y ahora en Rentas deberá abonar una cuota de $2987,99. Una explicación oficial es que la cantidad de pagos no son cinco, sino cuatro.



Tomando como parámetro este caso, si se contabiliza el impuesto de forma anual, el incremento que tuvo una vez municipalizado es de un 30% contra el 32% o el 35% de suba que hubiera estipulado Provincia para aquellos modelos más nuevos.



Por contrapartida, aquellos vehículos que ya venían municipalizados abonan este año una patente de igual valor que en 2020. No hubo incremento en el costo de patentes que asumen el Impuesto del Automotor en Rentas desde hace años.



Un Fiat Palio modelo 2001 pagará lo mismo de un año al otro, con un impuesto de $1.438 anual o cuatro cuotas de $399,59; de acuerdo a lo que pudo constatar EL POPULAR a través de las facturas de 2020 y de 2021 aportadas por el dueño de este automóvil.

La nota completa en diario El Popular