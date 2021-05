Un solo supermercado ofrece carne a precios populares en nuestra ciudad

Nuevo acuerdo entre el Gobierno, frigoríficos y supermercados

Este miércoles arribaron a Carrefour algunos de los once cortes que contempla el convenio. Las ofertas se podrán encontrar de lunes a viernes todas las semanas del mes. El programa se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Federico Maíz / Facso



Desde este miércoles, se encuentran disponibles en supermercados de todo el país once cortes de carne vacuna a precios populares, a raíz del acuerdo realizado por el gobierno de Alberto Fernández con la cadena de producción y comercialización.



De todas maneras, de las más de 1600 bocas de expendio distribuidas a lo largo de todo el país, en Olavarría un solo supermercado está ofreciendo carne en oferta en esta nueva etapa del programa.



Cabe destacar que ahora habrá más disponibilidad, el doble de días de oferta y más lugares de venta. Además, los precios prácticamente se mantienen igual con respecto a la etapa anterior e, incluso, algunos cortes bajan su valor.



Este compromiso de abastecimiento de carne de novillo de primera se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año, con actualizaciones trimestrales por lo que la próxima será en el mes de julio.



Además, a partir de ahora, las ofertas se podrán encontrar en supermercados de lunes a viernes, todas las semanas del mes, con lo cual la frecuencia del acuerdo pasa de 9 días mensuales a 20 días.



Los cortes estarán disponibles en grandes cadenas como Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Día%, La Anónima, Libertad y carnicerías Friar, según se informó oficialmente.



Sin embargo, a nivel local, supermercados Día no formará parte del proyecto debido a que la carne que ellos comercializan es envasada al vacío y el programa gubernamental contempla cortes de carne fresca.



En este sentido, desde Carrefour apuntaron que, en las etapas anteriores "hubo muchísima demanda de la gente porque hay una diferencia muy grande en los precios".



Mientras que, agregaron: "Somos los únicos en Olavarría que formamos parte del acuerdo y en una ciudad mantener esos precios hace imposible mantener el stock".



En esta nueva etapa, a los 10 cortes que ya eran ofrecidos previamente se agregó la paleta a $485 el kilo, para reforzar la oferta de carnes de olla que más son consumidas en la temporada de invierno.



Además, el acuerdo ofrece tres cortes de parrilla como la tira de asado a $359, el vacío a $499 (20% más barato que en diciembre del año pasado) y el matambre a $549 (13% más bajo que en diciembre).



Se suma la tapa de asado a $429 (15% más bajo que en diciembre), la cuadrada o bola de lomo a $515, la carnaza a $379, la falda a $229 (30% más bajo que en diciembre), el roastbeef a $409, la carne picada a $265 y el espinazo a $110; con lo que se completa un total de 11 cortes en el programa.



Sin embargo, desde el supermercado céntrico informaron que no recibieron stock de todos los cortes que se encuentran en el acuerdo y que "todo depende de lo que manden. Hay ocasiones en que llegan todos los cortes y en algunas oportunidades no, como en este caso".



Por lo general, los cortes parrilleros y los cortes para milanesa son los que más demanda tienen. "La tapa de asado, vacío y cuadrada es lo que más lleva la gente y lo que más rápido se agota".



Ante la gran demanda de carne que hubo en las anteriores etapas, para este mes, el Gobierno nacional estima un volumen inicial de 8 millones de kilos disponibles, que podrán ser aumentados en función del requerimiento de la población.



En este sentido, desde Carrefour indicaron que "vamos a mantener las ofertas de lunes a viernes y estamos haciendo los pedidos en función a eso, pero dependemos de lo que tengan en stock para enviarnos".



Por otro lado, hay que recalcar que aún continúa vigente el formulario web para que los consumidores puedan reclamar por faltantes, calidad, precio u otros motivos.



Programas previos



Este nuevo acuerdo fue realizado por el Estado Nacional con el consorcio de exportadores ABC (principal proveedor del canal supermercados), los frigoríficos exportadores nucleados en la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF), en la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA) y en la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA); la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y las carnicerías del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA).



Sin embargo, esta no es la primera vez que el Gobierno impulsa este acuerdo con frigoríficos y supermercados. Anteriormente, para las fiestas, en diciembre de 2020 también se ofrecieron cortes de carne con descuento.



Incluso este mismo programa estuvo vigente desde el mes de febrero hasta el 31 de marzo del corriente año.