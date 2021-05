Un cuadro de Basquiat fue vendido en 93,1 millones de dólares

Su segunda obra más cara

A tono con el reconocimiento que los artistas negros están obteniendo en el mercado de arte, una obra del artista estadounidense Jean-Michel Basquiat, "In This Case", fue vendida por USD 93,1 millones en una subasta de Christie's celebrada anoche en Nueva York, alcanzando un precio de venta que duplica el valor que habían estimado los expertos de la casa de remates.



La venta del monumental cuadro arrancó en los 40 millones de dólares, pero tardó menos de 10 segundos en ascender a los 50 millones, el precio que Christie's había estimado para la pieza, en una operación que se alargó después unos 10 minutos, cuando se desató una puja entre tres compradores telefónicos, que elevaron el precio de martillo hasta los 81 millones de dólares, una cifra que alcanzó los 93,1 millones al sumarle las tasas y comisiones.



De grandes dimensiones -casi un metro de ancho y cerca de metro noventa de alto-, se trata de un lienzo de fondo rojo vivo con una calavera con pinceladas azules, blancas y amarillas y un enorme ojo que mira fijamente al espectador.



El cuadro se convirtió en la segunda obra más cara de Basquiat vendida en una subasta, sólo por detrás de otra de las enormes calaveras del artista, Untitled (1982), que fue vendida en 2017 por USD 110 millones en una subasta de Sotheby's y que marcó un precio récord para una obra del estadounidense.



Basquiat encarna la idea romántica del artista cuya sensibilidad le impide sobrellevar la vida. A sus 22 años era considerado uno de los pintores más exitosos de los ochenta. Caminaba por Nueva York de la mano de Madonna, iba a comer con Andy Warhol y sus cuadros se vendían por entre 20.000 y 30.000 dólares. Pero la mezcla de la fama y la vida callejera resultó letal, y a los 27 años murió de una sobredosis de heroína.



Los expertos suelen describir su estilo como una mezcla entre primitivismo y arte callejero. En sus obras, habla del trágico pasado de los afroamericanos y del latente racismo que siguen teniendo que soportar, pero también dialoga con la historia del arte y hace referencia al trabajo de Leonardo da Vinci, Willem de Kooning y Jackson Pollock, entre otros



33 años después de su muerte, los cuadros de Basquiat se venden por varios millones de dólares, tal como se vio ayer en la subasta de Christie's, donde además de "In This Case" salió a remate otra obra titulada "Untitled" (Soap), que sin embargo no tuvo la misma acogida, ya que no llegó a superar la estimación máxima de 15 millones de dólares que Christie's le había otorgado, y se quedó en 13,1 millones tras una puja lenta y con poco entusiasmo.



El impacto actual del arte negro está asociado a la expansión de las reinvindicaciones impulsadas por Black Lives Matter, el movimiento que empezó en 2013 como un hashtag un año después de la muerte de Trayvon Martin -un joven negro de 17 años que fue asesinado en 2012 a manos de un capitán de vigilancia- y se prolongó el 25 de mayo del año pasado tras la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco.