Declaraciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición

Política Tras el informe de gestión en el HCD

El Intendente felicitó a Hilario Galli y le pegó al jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Los opositores Mercedes Landivar y Eduardo Rodríguez cuestionaron la imposibilidad de repreguntar y "la falta de ida y vuelta". El edil Martín Endere criticó las preguntas ya que "apuntaban a lo electoral".

Luego de la presentación del informe de gestión secretario de Gobierno Hilario Galli en el Honorable Concejo Deliberante, distintas voces del oficialismo y de la oposición se hicieron oír al respecto.



En primer lugar, el intendente Ezequiel Galli felicitó al funcionario -y primo- a través de su Twitter: "excelente exposición del Secretario de Gobierno @HilarioGalli ante el HCD, respondiendo a las 60 preguntas de los bloques opositores".

Además, aprovechó para pegarle al Jefe de Gabinete de la Nación: "es lo que debería hacer @SantiCafiero desde hace 286 días ante la Cámara de Diputados". Cabe recordar que Cafiero está sometido a un mecanismo similar al local.

La respuesta no se hizo esperar por la oposición. Fue la concejala Mercedes Landivar del Frente de Todos quien respondió directamente al Jefe Comunal en la red social: "de las 50 preguntas, 14 no se respondieron, hubo varias respuestas que merecían repregunta pero como vetaste la posibilidad de hacerlo no pudimos concretarlo".





"A la democracia, el diálogo y la participación además de mencionarlas se las debe ejercer", agregó.

En ese sentido, el edil Eduardo Rodríguez del Foro Olavarría criticó que "hubo un cierre abrupto de la sesión luego de que terminara de exponer el funcionario", y consideró que "faltó un ida y vuelta y una devolución, sobre todo donde el funcionario se permitió una introducción con juicios de valor acerca de las preguntas que habíamos realizado los concejales que es bastante opinable".



Si bien valoró "positivamente el mecanismo", argumentó que "faltaron algunas respuestas concretas, otras respuestas no fueron satisfactorias. Creo que en algunos casos es una explicación del fracaso de la gestión", y aseveró que "según el funcionario, la gestión municipal es un paraíso en las localidades y sin embargo, el vecino está viviendo cómo se han abandonado".

Por el lado del oficialismo, el concejal Martín Endere calificó la jornada como "histórica para la democracia de nuestro Partido" y salió al cruce de la oposición por sus preguntas: "es inconcebible que todas las preguntas estuvieran apuntadas más a lo estrictamente electoral que a los hechos de gestión del intendente Ezequiel Galli".

Asimismo, comentó que "nos llamó la atención que no hubiera referencias a la pandemia del Covid-19". Además, cuestionó las "prioridades" de los bloques opositores debido a que "no se relacionan para nada con las necesidades de los vecinos", y cerró: "insistimos en hacer la diferencia entre gestionar y opinar para la tribuna".

Por último, el mismo Hilario Galli citó el tweet del Intendente agradeciendo sus palabras y al equipo de trabajo: "muchas gracias!, y sobre todo a todos los funcionarios que aportaron datos para poder armar esta exposición".