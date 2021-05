Entregaron dos viviendas a familias que atraviesan situaciones de violencia de género

Política

En la mañana de este viernes, el intendente Ezequiel Galli encabezó el acto de entrega y aseguró que es "hacer realidad estas casa es emocionante".

Estuvo acompañado por los Secretarios de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, y de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro, la Subsecretaria de Derechos, Igualdad y Oportunidades Valeria Chiramberro, la directora de Políticas de Género Florencia Juárez, la concejala Cecilia Krivochen, integrantes del equipo de abordaje de la DPG y familiares de las mujeres que recibieron su casa.



La Directora de Políticas de Género Florencia Juárez expresó: "es un día súper emocionante, no solamente para ellas, sino para todo el equipo de la Dirección de Políticas de Género que las acompaña".

"Dentro de todo lo que uno puede hacer en gestión, el derecho a la vivienda y la entrega de las llaves es de tal nivel de satisfacción que no alcanzan las palabras para definirlo" consideró la funcionaria.

Al mismo tiempo, Juárez valoró "el importante esfuerzo del municipio por construir estas casitas". "Estamos felices por las chicas, porque con el equipo pudimos acompañarlas desde el día uno", afirmó.

"Que hoy tengan su lugarcito para vivir es impresionante. El día de hoy es de felicidad plena, gracias por permitirme trabajar en este espacio", destacó la directora de Políticas de Género y concluyó: "Feliz por ustedes, ojalá las disfruten y podamos seguir acompañándolas, a través de las promotoras de género y trabajadoras sociales de otros servicios, para que no se sientan que solas".

El Intendente subrayó que "es un día muy emotivo". "Van a hacer cinco años y medio que soy Intendente y no hay en la gestión algo más lindo y emocionante que entregar la llave de una casa. Más aún en este contexto que trabajamos articuladamente, y decidimos destinar los recursos para dos mujeres que van tener su casa, su techo, su hogar".

En este sentido, Galli resaltó que "a partir de la entrega de la llave, la vivienda se convierte en hogar".

"Para nosotros es importantísimo que se sientan acompañadas por el equipo, que yo sé que están haciendo un trabajo formidable con una problemática que nos interpela día a día. En Olavarría tenemos un equipo de lujo que aborda estas situaciones desde todos los ámbitos".

"Hacer realidad estas casas es emocionante. No es poca cosa entregar las llaves de una casa. Va a llevar tiempo, pero de a poco seguiremos trabajando para eso. Que esto sea el puntapié para seguir trabajando de esta manera y poder seguir construyendo viviendas, para que otras familias tengan su lugar", finalizó el Intendente.

Visiblemente conmovida, una de las mujeres que tendrá su vivienda agradeció al Municipio y a "las chicas de Políticas de Género". "Esto es un sueño cumplido, no tiene explicación. Una no lo podría haber hecho nunca. Y las chicas siempre me contuvieron, estuvieron. Gracias a ellas yo salí adelante. No puedo decir otra cosa que gracias".

"Sin palabras con el equipo de Políticas de Género. Las chicas siempre al pie del cañón con todo, con los nenes, si necesitamos ayuda. Agradecida eternamente a todos" sostuvo otra de las mujeres que habitarán las viviendas.

Con respecto a la selección de las familias, se indicó que responde a un trabajo interno interdisciplinario con todo el equipo de la Dirección de Políticas de Género. A través de una serie de encuentros participativos se acordaron criterios y variables para pensar en un dispositivo de pre-selección de beneficiarias, cuyo proceso final sería definido por un sorteo. En virtud de ello, se fijó un documento con criterios consensuados por todas las profesionales de la Dirección, se armó la pre-selección, y posteriormente se coordinó con la Dirección de Regulación Dominial, que se encargó de la realización de informes sociales a cada una de las mujeres.

Con esos documentos, ese listado fue a sorteo y resultaron beneficiadas dos mujeres que hoy recibieron las viviendas junto a sus familias, ambas con situaciones de violencias muy complejas.