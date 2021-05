Polémicas declaraciones de Randazzo, cosechó la respuesta de la CGT y fue tildado de "conserva"

Rápidamente cosechó el repudio de algunos sectores como la la CGT que salió a responder en duros términos y afirmó que el ex ministro del Interior "nunca ha entendido al peronismo" y que "desde hace tiempo perdió el rumbo".

En la charla, Randazzo sostuvo que "la dirigencia sindical y la de los movimientos sociales son parte del problema" de la Argentina y se quejó de que en el país no fuera posible "discutir una ley laboral moderna".

No obstante, el ex funcionario kirchnerista aclaró que la reforma laboral debería ser "no para que quien ya tiene trabajo y derechos adquirido, sino para el otro 51% que está afuera" del sistema formal de empleo.

En otro pasaje, Randazzo expresó críticas al gobierno actual y al anterior. "Son los dos muy conservadores, no transformaron nada. Si las cosas no funcionan, hay que cambiarlas porque si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a seguir siendo el mismo", afirmó.

Además, consideró que Argentina se encuentra "en un estancamiento crónico que es angustiante y para salir del mismo no hay fórmulas mágicas: se necesita decisión política y gestión".

La respuesta

La CGT respondió a las declaraciones de Florencio Randazzo sobre el sindicalismo.

"La Confederación General del Trabajo repudia las irresponsables declaraciones de un compañero que hace mucho tiempo perdió el rumbo", comenzó indicando la central obrera en un comunicado.

Al respecto, la CGT señaló que "mientras las desigualdades se profundizan en nuestro país y en todo el continente, la injusticia social se expresa del modo más violento y la pobreza alcanza niveles históricos, pretender debilitar más aún a las organizaciones sindicales y sociales es de una irresponsabilidad intolerable".

En ese marco, la central reivindicó su rol en medio de los problemas generados por la pandemia y consideró que el actual tiempo es "para dirigentes comprometidos con los más necesitados y no para librepensadores de conferencias virtuales".

La CGT remarcó que los sindicatos fueron "constructores de aquella clase media con movilidad social ascendente que fue ejemplo en América, dotando de derechos reales a todos los trabajadores" y que han desplegado "durante toda la pandemia" sus "redes de solidaridad para garantizarle a los trabajadores en el peor momento atención social, sanitaria y laboral".

"Las reformas laborales que pregona Randazzo, sólo abonan la fortaleza de los sectores más radicales del pensamiento liberal. Abogar por menos derechos para los trabajadores es no haber comprendido nunca al peronismo", finalizó el documento difundido por la entidad de la calle Azopardo.

Fuente: lacapitalmdp.com