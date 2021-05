"Estoy re contenta y no puedo creerlo", la ganadora de la bici pasó por El Popular

Información General PopuSuerte

Laura Aguerrido junto a su nieta Cielo retitaron el premio este sábado por la mañana

El tradicional sorteo benefició a una vecina de aquel barrio y se llevó una bicicleta mountain bike. Se trata de Laura Aguerrido que concurrió a las oficinas de EL POPULAR Medios junto con su nieta Cielo.



"Estoy re contenta y no puedo creerlo", contó Laura en diálogo con este Diario. La vecina del barrio Nicolás Avellaneda relató que actualmente utiliza una bicibleta que le presta uno de sus hijos para salir a andar por ruta y localidades vecinas. "Es una vía de escape porque esto de la pandemia y la cuarentena me hizo muy mal. Canalicé todo a través de la bici, es como una terapia".

Laura Aguerrido trabaja en una casa de familia. Su patrona, Emilia de 92 años, fue quien le insistió para que participara y le regaló los cupones que salen en la edición impresa de EL POPULAR. "Yo le decía que no sabía si participar porque nunca gané nada. Me insistió y ahora no lo puedo creer", contó.