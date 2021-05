Covid-19: Cuáles son las medidas que se adoptan a partir del lunes

Información General

Desde mañana se implementará una serie de medidas que reflejan cierta flexibilización, pero a su vez el Intendente pidió a la gente que continúe cuidándose ya que nuevamente se podrían tomar decisiones restrictivas si fuera necesario

El intendente Ezequiel Galli comenzó anoche la conferencia de prensa en el Salón Rivadavia confirmando la muerte de un paciente de 92 años a causa del Covid-19 y comunicó que ayer presentaron 45 nuevos casos, con lo cual los casos activos llegaron a 371 en nuestra ciudad.

"Va a ser una muestra de lo que podemos ir logrando con cada una de estas medidas que tomamos, ya sean restrictivas o de apertura. Si podemos sostenernos en esta meseta vamos a poder lograr tener estas actividades en funcionamiento. La resolución de Provincia es muy clara y no quiere decir que en el futuro inmediato o no inmediato volvamos a tomar algunas medidas restrictivas", dijo Galli.



Además anticipó que "seguramente haya una tercera en los meses de julio, agosto, no lo sabemos con exactitud, pero es lo que se está pensando desde el equipo de salud. El invierno crudo y el frío todavía no llegaron. Así que vamos a ir haciendo cierres y aperturas como en distintos lugares del mundo y del país, para ir logrando ese equilibrio entre lo económico, sanitario y social, para que vuelvan a funcionar las actividades con protocolos".

Las medidas que comenzarán a aplicarse desde el lunes



--- Eventos religiosos hasta 20 personas, en espacios públicos al aire libre.



--- Competencias deportivas, sin público y con competidores únicamente locales.



--- Eventos culturales, sociales y recreativos, en espacios públicos al aire libre hasta 10 personas.



--- Práctica recreativa de deportes grupales de contacto al aire libre.



--- Talleres culturales hasta 20 personas, al aire libre o en espacios cerrados con amplia ventilación.



--- Artes escénicas y musicales hasta 10 personas.



--- Bares y restaurantes hasta las 23 horas.



--- Deportes en conjunto hasta 10 personas, al aire libre o en espacios cerrados con amplia ventilación.



--- Visitas a geriátricos.