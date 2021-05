"No nos tenemos que relajar porque hay cuatro veces más hospitalizados en cuidados críticos"

16.05 | Información General Desde el comienzo de la segunda ola

Es lo que dijo el secretario de Salud municipal Dr. Germán Caputo anoche junto al intendente municipal. Dio un amplio y detallado informe con datos estadísticos de cómo se está manejando la pandemia en la ciudad.



En conferencia de prensa que se realizó anoche en el Salón Rivadavia, el secretario de Salud municipal Dr. Germán Caputo dio un amplio y detallado informe, con datos estadísticos contundentes, de cómo se está manejando la pandemia desde la Municipalidad. Asimismo, más allá de expresar su optimismo porque los casos vienen descendiendo y los controles son estrictos, que incluye cierta flexibilidad a partir de mañana, pidió que la comunidad no se relaja y que continúe cuidándose, manteniendo mucho control para combatir así los posibles contagios de Covid. Esto fue lo que dijo el doctor Caputo:



"Agradezco a toda la población por el mejoramiento demostrado en las distintas medidas de bioseguridad, que se vio reflejado en el descenso de casos siendo imperioso continuar con las mismas. A su vez, agradezco a mis colegas, miembros del equipo de Salud, que continúan poniendo todo su esfuerzo para combatir esta segunda ola, especialmente a los servicios de emergencias, clínicas médica y cuidados críticos. Han trabajado sin descanso en condiciones de máximo estrés y ansiedad, y se pudo salir adelante de esta difícil situación. También a los estudiantes de medicina de nuestra facultad por la gran colaboración y compromiso demostrado en estas últimas semanas. Y quiero mostrar una luz de esperanza al ver imágenes de otros países, luego de una exitosa campaña de vacunación fue posible volver a la casi normalidad. Nos hace ver que falta menos.



"En lo que respecta de la situación sanitaria actual, los datos más concretos son los siguientes:



La valoración del nivel de transmisión con un descenso de casos de 38,8 por ciento y una razón de casos del 0,6%, lo que marca un riesgo bajo. En esta segunda ola se ve el comienzo de casos a partir de la semana 11 y en la semana 12 epidemiológica, más precisamente el 23 de marzo, tomamos las primeras medidas antipáticas y restrictivas al notar que los casos venían aumentando. Las segundas medidas restrictivas las tomamos el 30 de marzo, con ese aumento sostenido de casos en la semana 13 epidemiológica. Volvemos a tomar medidas ya con un pico importante de casos, con el diagnóstico de cepas extranjeras, el 5 de abril precisamente, en la semana 14, tomamos las cuartas medidas referidas a las tasas de ocupación en los lugares más complejos como la Unidad de Cuidados Críticos, el servicio de emergencia y clínica Covid.



"A partir de la semana 15 se observó una baja de casos, que fue bastante lenta. La curva se va aplanando lentamente y en este momento la tenemos en una meseta. Acá hay que decir que la meseta actualmente la tenemos en un promedio de 40/50 casos, es una meseta alta, y por eso uno no es más abierto y no se toman medidas de mayor apertura sino que seguimos siendo cautos y exigentes en lo que es bioseguridad. Tenemos la meseta con un promedio de 40 casos y la segunda ola comenzó con 10 casos por día de promedio, es decir el triple de casos previos a la segunda ola.



"La curva de cuidados generales es más alta porque hay más camas, pero a partir de la semana epidemiológica 16 ésta comienza a bajar, y el número de internación en cuidados críticos siguió con una meseta bastante alta. Y en base a esto tomamos las quintas medidas restrictivas, que fueron las últimas, y en la semana 18 -que fue el 3 de mayo- y posteriormente, observando una mejoría en la cantidad de contagios, el 10 de mayo tomamos la sexta medida sanitaria que fue de mayor apertura que se unieron a las que el intendente está dando a conocer esta noche para tomarse a partir de este lunes.



"Esto nos deja un comentario: no nos tenemos que relajar porque todavía tenemos el triple de hospitalizados en cuidados generales y cuatro veces más en cuidados críticos de cuando comenzamos esta ola. Y repito estos datos: en la primera ola tuvimos un 49% de positividad, en la segunda un 32,7% (quizá porque testeamos mucho más), y la tasa de letalidad en la primera ola fue de 1,8% y en la segunda ola es de 2,7%. La tasa de letalidad global que tenemos en Olavarría es de 2,1%.



"Asimismo, estamos haciendo el RTA pediátrico y la positividad es del 6,9%, mientras que el 6,2% de los activos corresponden a niños y jóvenes en edad escolar, con 4 chicos contagiados que van a maternales, 2 en jardín y 1 en primaria, y 16 en la secundaria. Esto es lo que hacemos en conjunto con el jefe distrital (Julio Benítez), quien está trabajando en forma óptima, y hacemos una vigilancia de todos los colegios públicos y privados, y es aleatoria de docentes y auxiliares asintomáticos. Hicimos en 39 establecimientos un total de 168 testeos y 0% de positividad.



"En base a estos datos, vemos que se observa un descenso sostenido de casos y mortalidad, y el hospital aún persiste con una alta ocupación con pacientes de Covid-19 que triplican cuidados generales y cuadriplican cuidados críticos. Se observa una mayor letalidad en las nuevas cepas circulantes en nuestra ciudad, con una letalidad del 2,7%. Sobre el 6% de activos corresponden a niños y jóvenes en edad escolar, la positividad del RTA pediátrico continúa baja, en un 7%, y el programa de aulas seguas no detectó casos asintomáticos en docentes y auxiliares.



"Por lo tanto, se tomarán algunas medidas con un descenso gradual de restricciones y a nivel salud vamos a experimentar, desde el lunes, la apertura de atención de turnos programados, cirugías programadas se habilitarán progresivamente de acuerdo con la disponibilidad de camas y el nivel de urgencia, se va a hacer un lanzamiento de campaña intensiva de salud de adultos y de la mujer, a fin de atender patologías prevalentes, que será durante junio y julio, que se explicará oportunamente. Y vamos a continuar con testeos intensivos con RTA adultos y pediátrico, y el programa de aulas seguras".