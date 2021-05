Liliana Schwindt: "Siento que he cerrado una etapa en la que cumplí con mis vecinos"

16.05 | Información General Se inicia el debate del proyecto de ley para modificar los subsidios de gas

El rol clave de Máximo Kirchner para el impulso de la propuesta en el Congreso y, ahora también, el del presidente Alberto Fernández. El objetivo es lograr la aprobación para que rija desde julio o agosto, con los fríos más fuertes. Una "reivindicación histórica" y también un "aumento salarial indirecto".



El jueves por la tarde en el Congreso de la Nación hubo una conferencia de prensa en la que el presidente de Diputados, Sergio Massa, y el presidente del bloque Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, presentaron el proyecto de ley que elaboró la olavarriense Liliana Schwindt: se modificará el Fondo Fiduciario que determina los subsidios del gas para ampliar la llamada "zona fría" con localidades de cuatro provincias, entre ellas Olavarría.



La propuesta alcanzará a 3 millones de usuarios de Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San Luis que tendrán descuentos de 30 a 50% de la factura. EL POPULAR dialogó con la diputada nacional quien subrayó la importancia del aval de Máximo Kirchner para el impulso que tomó el tema en el que ella misma trabaja desde hace una década. En ese marco subrayó: "le insistí para que sea él el primero en firmarlo".



-¿Qué cosas se tuvieron que dar política y técnicamente para que el proyecto tenga cabida?



-Se dio la voluntad política, es la decisión de Máximo Kirchner. Nosotros con este proyecto caminamos durante muchísimo tiempo, hemos recorrido todos los despachos. Nunca encontré la sensibilidad de un funcionario o de un diputado en su momento que tuviera poder de decisión para poder avanzarlo. Cuando le llevé a Máximo el historial y le dije el grado de necesidad de todas estas ciudades y usuarios, él lo comprendió y me dijo que avanzáramos a tratar de concretarlo. Fue en julio de 2020. Enargas trabajó desde lo técnico, fue muy serio con un estudio exhaustivo en base a los datos que nos brindó el Servicio Meteorológico Nacional. La reforma del fondo fiduciario es por 10 años, decidimos no hacerlo por arriba sino tomar diferentes parámetros para la inclusión de las ciudades.



-¿El trabajo con Enargas fue posterior o anterior a la reunión con Máximo?



-Con Enargas ya habíamos hecho reuniones con asociaciones de consumidores, oficinas de defensa del consumidor, la Defensoría del Pueblo de cada ciudad, las multisectoriales que hay en muchos lugares. Eso había avanzado pero cuando yo hablé con Máximo y le mostré las reuniones e inquietudes, él hablo con Enargas y le dio directamente la orden de que venga con nosotros a trabajar.



-¿En qué instancia se sumaron los otros diputados que redactaron el proyecto y qué importancia tiene que sean de otros bloques?



-Con José Luis Ramón me une una relación desde que era presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor (en Diputados). Era titular de una organización de consumidores de Mendoza, por lo menos desde 2016 que trabajamos juntos en esto. (Alejandro) "Topo" Rodríguez, se sumó el año pasado porque es de Tandil, que tenía este reclamo históricamente junto con Olavarría. Con los votos de Consenso Federal y el bloque de José Luis Ramón ya tendríamos la mayoría para aprobarlo. De todos modos quiero creer, y estoy segura de que va a ir en ese sentido, los diputados de Juntos por el Cambio lo van a apoyar porque cuando empezamos a trabajar nunca miramos a qué ciudad beneficiar. Se hizo con seriedad para beneficiar al usuario y no al dirigente de turno. La mayoría de las 46 localidades bonaerenses que están incorporadas son de Juntos por el Cambio, por eso creo que van a acompañar. Sería coherente y lógico.



-¿En la presentación en Capital estaban los dirigentes del FdT de las zonas beneficiadas?



-Ellos no estaban presentes en la conferencia porque hubiera sido mucha gente. Pero el FdT citó a los dirigentes de cada una de las ciudades para explicarles, son en definitiva los que serán beneficiados y tienen que conocer el proyecto. Estuvieron los intendentes y concejales de los distritos donde somos gobierno. En nuestro caso estuvo Federico Aguilera, Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Nelson Sombra (Azul). Cuando lo tratemos en comisión también vamos a invitar a los intendentes opositores para que puedan expresarse formalmente.



-¿Cuáles son los pasos a seguir del proyecto ahora que ya está presentado?



-El proyecto seguramente debe haber entrado a la Comisión de Energía, le vamos a dar tratamiento rápidamente, ya está decidido porque la presidencia de esa comisión es del FdT. Buscamos que para la próxima sesión ya lo podamos votar. Queremos que funcione para julio y agosto, con las facturas más gordas. Este es ahora mi apuro. Me enteré que el presidente Alberto Fernández estaba muy contento y también lo apoya, así que supongo que irá por carriles rápidos. Y porque además, más allá de que es una reivindicación histórica es dinero que queda en las ciudades, plata que quedará circulando para las economías locales, son aumentos salariales indirectos.



-¿Cómo definís este proyecto en tu carrera legislativa? ¿Es el más importante, es al que más le dedicaste?



-Sí. Es el más importante y al que más le dediqué sobre todo por el compromiso que uno tiene con sus vecinos en lo local. Yo siento que he cerrado una etapa en la que cumplí con mis vecinos. Hice lo que tenía que hacer. Este proyecto es de las cosas más lindas de la política, cuando uno puede llevar al Congreso proyectos que nacen de la gente, los vecinos, que son una necesidad y se sienten como tal. Pueden criticarme muchas cosas y puedo aceptarlo porque son las cuestiones de la política el rumbo que uno toma. Ahora, las convicciones, cómo uno es, lo que uno siente respecto al compromiso político, eso no cambia. Hoy en día, donde desde ciertos medios y cierta oposición denosta la política, milita la antipolítica, estos proyectos son de los más lindos para reivindicar la política porque son proyectos que se hacen comunitariamente.