El Gobierno ordenó frenar la nueva política de privacidad de WhatsApp

Después que la Agencia de Acceso a la Información Pública iniciara una investigación de oficio a WhatsApp por su nueva política de privacidad, que entró en vigencia finalmente el sábado, y la Secretaria de Comercio Interior dictara una medida cautelar contra Facebook para evitar que se acceda a la información privada de los usuarios, el Gobierno ordenó a través de la resolución 29/2021 publicada en el Boletín Oficial frenar la nueva actualización de la aplicación.

De acuerdo al comunicado que emitió la secretaría que conduce Paula Español, la medida se tomó en base a un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). "Se dictó una medida cautelar para que la empresa Facebook suspenda la puesta en vigor de las nuevas Condiciones del Servicio y Políticas de Privacidad de WhatsApp, anunciadas para hoy por considerar que se incurriría en una situación de abuso de posición dominante", precisaron.

"Según el dictamen de CNDC, las nuevas Políticas de Privacidad de WhatsApp podrían lesionar la competencia y el interés económico general, violando así la ley de Defensa de la Competencia, más precisamente una infracción al art. 1 de la Ley 27442. Mientras dure la cautelar, la CNDC investigará el uso que Facebook dará a los datos obtenidos de los usuarios de WhatsApp y que, se presume, podrían utilizarse con fines comerciales", se advirtió en el comunicado.

Desde la Secretaría de Comercio Interior argumentaron: "WhatsApp tiene una penetración que supera el 76% de los teléfonos móviles en nuestro país. Las demás aplicaciones de mensajería todavía tienen baja penetración, por ello el usuario no puede sustituirla sin perder este medio de comunicación con muchos de sus contactos. Esto genera una fuerte asimetría en el poder de negociación entre el usuario y WhatsApp, por lo que se verán obligados mayoritariamente a aceptar las nuevas Condiciones del Servicio".

Desde la secretaría de Paula Español sostienen que tales circunstancias habilitarían a WhatsApp a que recopile datos personales excesivos y que comparta la información personal "de manera indebida con otras aplicaciones del grupo", como lo son Facebook e Instagram.

Entre los datos que se mencionan se hace referencia al acceso a la libreta de direcciones, el número de teléfono, datos de operaciones (por ejemplo, si se usa Facebook Pay o Tiendas en WhatsApp), información relacionada con el servicio, información sobre interacción con las empresas cuando se usa el servicio, información sobre el dispositivo móvil y la dirección IP.

"Además de otros datos que proporciona el usuario o son recopilados automáticamente por la aplicación según la sección 'Información que recopilamos' de la Política de privacidad", agregó la secretaría de Comercio Interior.

A la hora de presentar la cautelar, el Gobierno afirma quelas nuevas condiciones del servicio este 15 de mayo, inicialmentey "al cabo de unas pocas semanas la aplicación dejará de operar y perderá todos los datos almacenados".

Whatsapp dijo en un primer momento que habría cambios en las funciones disponibles con la entrada en vigor del nuevo contrato, la semana pasada confirmó que sólo le recordará a los usuarios que deben aceptar los nuevos términos y condiciones, pero que el mensajero seguirá funcionando. Después del 15 de mayo y durante las semanas siguientes, quienes no hayan aceptado las nuevas condiciones de WhatsApp comenzarán a recibir de forma periódica una serie de notificaciones que invitan a los usuarios a revisar y aceptar la documentación actualizada. Si la decisión se sigue posponiendo, el aviso se volverá persistente.

Una vez que la notificación es persistente, según explica la compañía en su página de soporte, "tendrás acceso limitado a las funciones de WhatsApp hasta que aceptes las actualizaciones. Esto no les sucederá a todos los usuarios al mismo tiempo. No podrás acceder a tu lista de chats, pero podrás responder llamadas y videollamadas. Si tienes activadas las notificaciones, podrás tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas. Después de unas pocas semanas de funcionalidad limitada, no podrás recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono."

El viernes pasado, desde Facebook habían señalado que se encontraban en contacto con las autoridades competentes argentinas y que continuará brindando la información necesaria sobre la actualización de su política de privacidad. "La empresa resalta que no se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo y en las semanas siguientes debido a esta actualización".

