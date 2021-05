Una joven denunció un ataque en Parque Sur y pidió que "no quede como hecho aislado"

Policiales

Mayra Sabatini eligió Instagram para compartir el hecho que le había tocado vivenciar el domingo por la noche. El Popular Medios consultó con fuentes policiales desde donde confirmaron que está radicada la denuncia por "robo y lesiones".



"Me atacó un tipo con un martillo", denunció una joven olavarriense en Instagram sobre un hecho ocurrido el domingo a las 20.30 en Parque Sur "a cien metros de Avellaneda".



La publicación se hizo viral el lunes por la noche luego de que Mayra Sabatini decidiera dar a conocer la situación vivida un día antes.

Si bien la joven manifestó que el hecho se dio en ese horario, el reporte oficial afirma que el Comando de Patrullas acudió al parque durante la madrugada y que el agresor robó dos teléfonos celulares, de los cuales sólo uno fue recuperado.

La joven relató que "no tenía intención de robarme, sino de violarme y seguro de matarme. Lo cuento porque pude escaparme, después de que me cagara a piñas, y de que me ahorcara hasta casi perder el conocimiento".

En el texto asegura que "lo hago público porque es necesario que todos sepamos lo que está pasando y no ocultar la realidad. No se si soy su primera víctima o esto ya viene pasando".

En relación a las heridas sufridas aclaró que "mis lesiones no fueron graves, saqué coraje y fuerza de donde pude, pero mi miedo es pensar en una próxima víctima. ¿Se podrá escapar?".

Sobre el final del texto pide que "estos sucesos no queden como hechos aislados y se inicie una búsqueda como corresponde".

La publicación estuvo acompañada por imágenes de las heridas en el hall del Instituto Médico que se observa a sus espaldas.

El Popular Medios consultó como es habitual en estos casos con la Estación Departamental de Policía para conocer más detalles sobre la denuncia penal que fue radicada en Comisaría Primera el lunes a la madrugada.

La información oficial confirma que el personal del Comando de Patrullas Olavarría se constituyó a la madrugada del lunes al Parque Sur.

Allí se entrevistaron con la joven de 27 años quien explicó que mientras ella circulaba en bicicleta fue interceptada por un hombre con el rostro cubierto quien la golpeó con un martillo y le sustrajo los dos 2 teléfonos celulares que llevaba consigo y luego se dio a la fuga.

Minutos después del hecho, los agentes hallaron uno de los dispositivos contando con la colaboración de familiares de la víctima, efectuándose el recogimiento del mismo.



El personal policial de Comisaría Primera se encuentra abocado a la investigacion del presente hecho solicitando colaboración a las demás dependencias de la jurisdicción. Interviene la UFI Nº4 y se instruye una causa por "robo y lesiones".