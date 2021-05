Alberto Fernández descartó volver a Fase 1: "no lo resistiríamos"

El Presidente adelantó que continuarán las restricciones tras el vencimiento del DNU presidencial del próximo viernes y apuntó contra Larreta por el posible cierre de escuelas en CABA: "¿y quién tenía razón?".

De cara al vencimiento del DNU presidencial el próximo viernes, el presidente Alberto Fernández descartó el regreso a la Fase 1 al señalar que "no lo resistiríamos".

Además, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien ahora analizaría cerrar escuelas. "Me criticaron, me llevaron a la Corte y le hicieron decir a la Corte que lo que ellos querían. ¿Y quién tenía razón?", señaló el Presidente en declaraciones a Radio 10.

Cabe señalar que, según trascendió, por primera vez en mucho tiempo, el Gobierno porteño aseguró que evalúa una medida drástica para frenar el nivel de contagios, lo que podría incluir, finalmente el cierre de los colegios.

Fernández lamentó que el mandatario porteño y otros gobernadores provinciales, que en los últimos días pidieron medidas más fuertes, hayan "perdido tanto tiempo".

"Yo siempre le pregunto a Horacio, si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios, si en los bares no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?", recordó.

"En estos términos debemos seguir con las restricciones", dijo el Presidente y confirmó que continuarán las medidas para intentar reducir la circulación de personas ante el avance de la segunda ola de coronavirus.

"Esta mayor cantidad de casos es el resultado de decir que la vida siga como si no pasara nada. Está pasando en la Argentina un problema muy serio, que es la pandemia, un virus que nos mata y nos contagia", continuó.

Ayer, hubo más de 28 mil casos en todo el país, una de las cifras más altas desde que comenzó la pandemia. El próximo viernes 21 de mayo vence el decreto con las restricciones vigentes y el Presidente convocará a gobernadores para evaluar la situación.



Asimismo, los jefes de gabinete de Nación, Provincia y Ciudad, Santiago Cafiero, Carlos Bianco y Felipe Miguel respectivamente, mantendrán una reunión de trabajo este martes 1 a las 15 en el despacho de Cafiero en la Casa Rosada.

"Es una reunión de análisis, caracterización y diagnóstico. No se va a decidir nada. Los que toman las decisiones son el Presidente, el gobernador y el Jefe de Gobierno", dijo esta mañana Carlos Bianco en conferencia de prensa. (DIB)