Ataque en el Parque Sur: la víctima dio su versión de los hechos

Policiales

La joven agredida se comunicó con El Popular para esclarecer lo sucedido el domingo a la noche. Contradijo el parte policial al manifestar que "no fue un robo". Además, contó que el atacante "fue interceptado" en las cercanías del arroyo Tapalqué y que se escucharon al menos tres disparos.

Este lunes por la noche una denuncia a través de Instagram se hizo viral. Mayra Sabatini relató haber sufrido una agresión en el Parque Sur por parte de un hombre en horas de la noche del domingo.



Ante las diferencias entre su primer testimonio y lo indicado desde la Estación Departamental de Policía, la joven se comunicó con El Popular Medios para esclarecer los hechos de la causa que fue caratulada como "robo y lesiones". Fue su hermana quien tomó la palabra y contó detalles de lo sucedido.

Cerca de las 20.30, Mayra "transitaba en bicicleta por el Parque Sur cuando un hombre que circulaba a pie le hizo señas de luces. El sujero se acercó a ella y la empujó del rodado, acusándola de haber entrado a robar al predio. Ella respondió que no era así, a lo que él le dijo: 'hace un mes me entraron a robar y me mataron a mi hijo'", narró.

Cuando la víctima cayó, "la cadena de la bicicleta se salió de lugar. Primero, el agresor intentó ayudarla a colocarla, y cuando ella puso la cadena, él le dio un martillazo en la cabeza", explicó su hermana.

Además, desmintió que se tratara de un robo, sino que el hombre se llevó sus dos teléfonos celulares luego del ataque: "mientras el agresor la ahorcaba, ella le quitó el martillo de las manos y lo arrojó al suelo. El atacante fue a buscarlo y ella huyó en la bicicleta, dejando atrás su mochila con sus pertenencias", que fueron posteriormente tomadas por el sujeto.

Luego, la víctima fue atendida en el Instituto Médico y su familia rastreó el celular a través del GPS, por lo que dio aviso a la policía de la dirección en la que se encontraban los objetos de la joven.

Según contó, el personal policial logró interceptar al hombre en inmediaciones del arroyo Tapalqué, a la altura de la calle Canaveri (cerca de la cancha de golf del Club Estudiantes). Aseguró que se escucharon al menos tres disparos de arma de fuego.

Finalmente, el hombre escapó y la policía encontró uno de los celulares en el piso. Desde la Estación Departamental no se brindaron detalles sobre su paradero.