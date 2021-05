Valetutto habló de actividad económica y de "avances para un nuevo Matadero Municipal"

Información General

El secretario de Desarrollo Económico dijo que se buscan inversiones públicas y privadas y que "hay interés". Señaló que las cementeras están trabajando en un 60 ó 70 por ciento y que eso es favorable para la ciudad por la tasa.

La secretaría de Desarrollo Económico continúa con la misión de poner en marcha un nuevo Matadero Municipal y lo estaría haciendo, como lo señaló el titular de la dependencia, Julio Valetutto, con capitales privados y también con alguna inversión pública.

Recientemente, la ciudad de Laprida abrió lo que el funcionario denominó una sala "pequeña para faena de animales también pequeños", y eso no sería el objetivo. Por lo tanto "continuamos en diálogo con inversores privados pero también gestionando alguna ayuda financiera con la Provincia", agregó.

De todas manera, advirtió que el problema puede llegar a ser no tanto lo financiero sino el tema del personal por las oscilaciones que existen con el mercado de la carne. Y añadió que "los carniceros no iban tanto a faenar en el Matadero local sino que lo hacían fuera de la ciudad", algo que sorprendió mucho para quienes lo veían como un centro de faenamiento prácticamente imprescindible.

Valetutto, también habló del día universal del reciclaje de residuos, una práctica que aquí se lleva a cabo con el Proyecto Giro que plantea la separación en origen. "Hemos arrancado para que en tres años podamos cubrir la ciudad y aspiramos hacerlo en los hogares. El Proyecto pretende reutilizar los residuos no solo para reducir el impacto ambiental sino también generar empleo y para que Olavarría pueda tener una separación mecánica. Vamos por 300 lugares y queremos ir avanzando hacia ese objetivo", subrayó el secretario de Desarrollo Económico.

Actividad industrial y comercial

Sobre la actividad industrial y económica en general, dijo que "todos los días visitamos las empresas y hacemos reuniones. Las empresas privadas están con dificultades de precios, insumos, personal y por la falta de obras en gran escala porque han cotizado y no pueden avanzar".

En cuanto al rubro comercial sostuvo que "hay diferentes segmentos, y presentan dificultades por falta de ventas y limitaciones horarias, además, claro de problemas de salud del personal y por la caída del consumo".

A su juicio, "los más afectados son los de la gastronomía con atención al público. Han tomado créditos y no pueden afrontarlos". Dijo que se había extendido el horario hasta las 23 y que la circulación de personas es hasta las 0, "por lo tanto pueden trabajar con un solo turno de comida, y muy dificilmente con un doble turno", tras lo cual agregó que "no hay contagios en los lugares de trabajo porque cumplen muy bien los protocolos. Los empleados suelen venir contagiados desde sus casas por reuniones sociales o familiares".

"Nosotros entendemos a los comerciantes y empresarios en general por las quejas por las restricciones, pero vamos a ir monitoreando y flexibilizando cuando sea necesario", sostuvo.

El problema en las pymes no estaría mucho sobre las dependientes de obras chicas y privadas sino las que dependen de las públicas y de grandes dimensiones. "No están esas inversiones y por ahora están esperando otro contexto y que se pongan en marcha, no solo en la Provincia sino en otras por temas como la explotación de litio y otros rubros, como también otros países". Sobre el Polo Judicial, sostuvo que "lo iban a reactivar porque hay muchos reclamos de los vecinos por temas de seguridad, del agua que se acumula y las filtraciones, la grúa, y el deterioro de la infraestructura".

Un nuevo Matadero

En ese punto vinculó la explotación minera y cementera que, según apuntó, "están trabajando entre un 60 y un 70 por ciento, aunque tienen muchos problemas de insumos por la falta de dólares para adquirirlos. Tienen menos personal y están con dificultades para competir".

Según un diario nacional, Loma Negra dio a conocer sus números y los indicadores, dijo, "demuestran un recupero por los despachos a causa de la obra privada lo que para Olavarría es muy bueno porque no cae la recaudación por la tasa por explotación de canteras".

En cuanto al Matadero y la deuda que quedó cuando la Provincia ordenó cerrarlo, señaló que "no se puede comparar con lo que han instalado en Laprida porque son salas de faena de animales pequeños. Nosotros hemos vuelto a las conversaciones con posibles inversores. Sigue habiendo interés y queremos que la Nación o la Provincia también nos ayuden financieramente a reinstalarlo en el lugar más adecuado".

Al respecto dijo que "cuente con todos los servicios y que sea apropiado para entrada y salida de camiones, pero queremos trabajar junto con la Provincia y la Nación y la inversión privada que ya se ha mostrado interesada. Hemos tenido conversaciones con algunos oferentes, de Olavarría y de fuera de la ciudad. El problema con el anterior era sanitario y los carniceros ya no iban al matadero. Iban muy pocos porque funcionaba mal y no lo usaban. Nosotros pensamos en avanzar con un proyecto dividido en etapas porque además, el negocio de la carne no es sencillo y, con la falta de políticas claras, puede haber problemas con la estabilidad laboral del personal. Pero, bueno, seguimos con el emprendimiento y dialogando con posibles inversores porque pretendemos restituir un Matadero para Olavarría", cerró.