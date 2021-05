Reunión de vecinas de la toma del barrio Lourdes con funcionarios municipales

Información General AUDIOS

Tuvo lugar esta mañana en el edificio comunal. "Somos 30 familias pero van llamando de a cuatro. Estamos en el predio esperando respuestas para todos. Que llamen y vean como estamos".



Belén Rincón dialogó con los medios cuando finalizó la reunión en el Municipio



Diego Robbiani dialogó con Mejor de mañana por 98 POP

Esta mañana un total de cuatro familias de las treinta que persisten en el reclamo por tierras en el barrio Lourdes fueron citadas por funcionarios municipales.

Al salir del encuentro, Belén Rincón, ofició de vocera ante los medios presentes y dijo que "fue para conocer la situación habitacional de cada persona. Ahora quedaron en llamar con una trabajadora social a la gente".

Agregó que "somos 30 familias pero van llamando de a cuatro familias. Estamos en el predio esperando respuestas para todos. Que llamen y vean como estamos". Explicó que "desde hace dos meses estamos así y llamaron a cuatro".

Recordó que aunque cada persona consiga algún principio de solución "cada una le va a seguir haciendo el aguante a la que necesita. Tenemos una cooperativa. Está todo organizado. Contamos con máquinas de hacer bloques" y con recursos humanos.



"Todos tenemos nuestro trabajo en negro. No esperamos todo de arriba", dijo y agregó que "el viernes es el desalojo. No nos pensamos rendir. Esa va a ser nuestra respuesta. Lo tenemos planeado y estamos muy unidos".



Rincón aseguró que "estamos cansados de venir y no recibir ayuda. Algunos piensan que está mal pero, ¿cómo hacemos para hacernos escuchar?", se preguntó.

"Soluciones concretas no tenemos, esperanzas no las perdemos". Sobre el final de la entrevista con 98 POP explicó que "pensamos pagar los lotes. Tenemos una propuesta, que se nos cobre el lote. No queremos nada de arriba. No queremos que nos regalen nada. Ahora estamos ahí y vamos a estar ahí por más que el viernes llegue el desalojo. Y si no es ahí va a ser en otro lugar".

"No todas las necesidades son problemas de viviendas"

Luego el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida del Municipio Diego Robbiani dialogó con el programa "Mejor de mañana" que se emite por 98 POP.



"Desde que comenzó la toma hemos hecho un trabajo desde el punto de vista judicial porque entendemos que es un delito. Luego de ese relevamiento que se hizo con la Provincia entrevistamos a distintas familias. La de hoy no es otra cosa más que entrevistas que estamos haciendo a estas familias que siguen en los terrenos y que son organizadas por el Partido Obrero".

Agregó que "todos los dias trabajamos con Desarollo Social y Vivienda y Tierras para conocer la realidad de las familias. No todas las necesidades son problemas de viviendas".

Y remarcó que "la citación de hoy es para conversar con los vecinos, tomar algunos datos y recabar información personal y documental", dijo.

Escuchá ambas entrevistas completas