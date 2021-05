20.05 | Información General ANUNCIO PRESIDENCIAL

El presidente Alberto Fernández señaló hoy que "estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia" y llamó asumir "el momento crítico que estamos atravesando".



En su discurso, el Presidente aclaró que "no es momento de especulaciones" y que los argentinos "debemos unirnos para superar esta catástrofe".

Asimismo aseguró que "el Estado no puede hacerse el distraído ante la pandemia".

Y remarcó "el país no puede tener 24 estrategias sanitarias frente a algo tan grave".



Un dato clave es que, si bien el 31 de mayo se retoman las restricciones como regían hasta hoy, el fin de semana del 5 y 6 de junio se volverán a restringir las actividades en las zonas más críticas, es decir, confinamiento estricto nuevamente, solamente por esos dos días.



Además, el Presidente afirmó quey que hay una "firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente".

Además, Alberto Fernández hizo hincapié en las causas que lo llevaron a tomar esta decisión: "Se evidenciaron tres problemas que debemos corregir: en algunos lugares no se cumplieron las medidas que dispusimos; en otros se implementaron de manera tardía, cuando es decisivo anticiparse a la expansión de contagios; y algo fundamental, en muchos lugares los controles se relajaron o han sido muy débiles o simplemente no existieron. Hay ciudades y provincias que tienen su sistema de salud al límite y están al borde de no poder dar respuesta".