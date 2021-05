Semana del parto respetado: "no somos una cadena productiva donde lo que importa es el producto final"

Información General

Eugenia del Campo, socorrista de la ciudad, reflexionó sobre las prácticas de violencia obstetrica. Además habló sobre las cesáreas y la improtancia de estar informadas.

En el marco de la semana del parto respetado, que se desarrolla en el mundo del 16 al 22 de mayo. El Popular habló con Eugenia Del Campo, socorrista y integrante de la Consejería en prevención para la violencia estética.

Del Campo mencionó el hecho de que a muchas mujeres les han practicado una cesárea en la que han permanecido atadas todo el timepo. "No somos una cadena productiva donde lo que importa es el producto final", se quejó y agregó que "la mujer debe poder decidir los procedimientos a los que va a ser sometida, en los casos en los que no está en riesgo el embarazo".

Cesáreas

La Organizacón Mundial de la Salud recomienda que la taza de cesáreas debe oscilar entre un 10% o 15% aunque cada vez son más frecuentes en todo el mundo. "Esto significa que las mujeres están en condiciones de atravesar un parto vaginal sin mayores inconvenientes, sin embargo llegamos a un 80% de cesáreas en las Clínicas de Olavarría, según nuestras encuestas" indicó Eugenia.



Tal como señalan los profesionales, este tipo de intervencción quirúrgica debe realizarse cuando el bebé se encuentre en una posición anormal o cuando el parto vaginal implique un riesgo para la madre o el bebé.



"Es importante saber cuándo algo es necesario y cuándo constituye una práctica que le es más cómoda a los profesionales", indicó Eugenia, ya que las cesárea muchas veces pueden ir contra los tiempos fisiológicos que lleva el trabajo de parto.



Sobre esto, la socorrista explicó que hoy gracias a la tecnología que asiste a las mujeres durante el proceso, es posible determinar mucho antes del parto si un embarazo es o no de riesgo ya que la cesárea es "un procedimiento necesario en una cantidad finita de casos". Incluso mencionó el hecho de que no hay estudios que demuestren que realizar esta práctica en casos en los que no es necesario, no traiga consecuencias en las mujeres o neonatos.