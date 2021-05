Galli brindó algunas precisiones sobre cómo funcionará la ciudad hasta el 30 de mayo

21.05 | Información General Habló en Canal Local

En base a las nuevas medidas de confinamiento el Intendente dijo que probablemente habrá clases virtuales, que se suspenderá la obra privada y que los comercios atenderán hasta las 18, excepto los esenciales.



Durante la jornada de este viernes se sintió fuerte la incertidumbre y se escuchó mil veces "estamos en el peor momento de la pandemia". Todo empezó ayer, bueno en realidad hace más de un año cuando el Presidente dispuso aquella "primera cuarentena".

Ayer brindó un mensaje y comunicó una medida de shock:el confinamiento de la Argentina por 9 días.

Hoy a la tarde el Gobernador de la Provincia brindó una conferencia de prensa y confirmó que Olavarría se encuentra en Fase 3 y presenta un "alto riesgo epidemiológico", por ende, se aplican las nuevas medidas de cuidado y se restringe la circulación como lo indicó el Presidente ayer.



De los 135 municipios que integran la Provincia, 125 y Olavarría se encuentran ahora bajo estas nuevas medidas de cuidado dijo Kicillof.

En principio marcó que espera conocer el Decreto de Necesidad y Urgencia, que trabajan con todo su equipo para delimitar con exactitud el alcance de los horarios y que espera "que sean 9 días y que tengan el efecto que se desea", las medidas de confinamiento.



Confió que la próxima semana en nuestra ciudad habrá clases virtuales, aunque aclaró "lo va a definir el Ministerio de Educación y jefatura distrital", y supuso que "las obras de construcción privadas no van a estar permitidas", pero se debe esperar conocer la letra del decreto.



Este diálogo que mantuvo con Andrés Pellegrini para Noticias Canal Local permitió conocer algunos detalles de lo que conversó con el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco en pos de cómo aplicarán las nuevas medidas y funcionará la ciudad hasta el 30 de mayo.

El horario comercial



Gran incertidumbre respecto de cómo funcionará desde la medianoche de este viernes el horario comercial en la ciudad. Al respecto Galli indicó que "los comercios no esenciales deberán estar cerrados, y podrán funcionar con venta o entrega remota, o con modalidad take a way hasta 18 horas".

Mientras que los comercios catalogados como esenciales "no tendrán horario de cierre pero vamos a establecer como horario el de 23 horas para que puedan trabajar con metodología delivery o take away, incluyendo bares y restaurantes" dijo.



Respecto del alcance de las medidas a las industrias y con base en nuestro importante sector industrial, Galli contó que en principio "las únicas que pueden funcionar son las de proceso continuo y de exportación, aunque -esta medida de confinamiento- le pega más de lleno a las pequeñas empresas" manifestó.

Sobre la obra pública y las obras de construcción privada, dijo sobre la primera que funcionara aunque no así la segunda.



Las confirmaciones y el detalle exquisito se dará a conocer con el correr de las horas y las disposiciones oficiales.