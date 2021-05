Se realiza la protesta de la Mesa de Enlace por el cierre de la exportación de carnes

Información General La medida se extenderá hasta la medianoche del viernes 28 de mayo

Las entidades integrantes de la Mesa de Enlace agropecuaria pusieron en marcha desde el jueves último el cese de comercialización de hacienda, como medida de protesta ante el cierre de exportaciones de carne por 30 días dispuesto por el gobierno nacional con el objetivo de bajar los precios para el consumo interno.

El "lock out" convocado por la Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria (FAA), Coninagro y Confederaciones Rurales (CRA) comenzó a la 0 hora del jueves y se extenderá hasta la medianoche del viernes 28 de mayo. La protesta incluye además el no envío de hacienda a faena, aunque no abarca por el momento al comercio de granos.



Voceros de la Mesa de Enlace explicaron que la medida de fuerza es en rechazo a la "muy mala experiencia del pasado", y anticiparon que la estrategia de paro se adaptará a lo que pueda decidir el Gobierno en los próximos días. "Es el comienzo de una serie de medidas", comentó en ese sentido Jorge Chemes, titular de CRA, quien no descartó la posibilidad de nuevas formas de manifestación ante medidas a las que tildó de "profundamente erradas".



Daniel Pelegrina, presidente de SRA, advirtió a su vez que "si le va mal a la ganadería, le va mal a todos" y añadió que el cese de comercialización "es reclamar por el futuro, que es lo que vemos en riesgo". Por su parte, Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, advirtió que "el intervencionismo y las medidas aisladas no son la forma de cuidar el bolsillo de los argentinos, ni la productividad".



Las entidades aseguraron que no habrá desabastecimiento de carne para el público, ya que los frigoríficos habitualmente cuentan con stock para una semana o más, como prevención por cuestiones puntuales.



La medida se produce en un marco donde el presidente Alberto Fernández y varios funcionarios del gabinete nacional han cuestionado en las últimas semanas el fuerte aumento que registró el precio de la carne vacuna, que atribuyen a la mayor demanda externa y su impacto en los precios internos.



El Ministerio de Agricultura formalizó la suspensión por 30 días de la exportación de carne bovina que rige a partir de hoy y hasta el 19 de junio próximo, con excepción de aquella que forma parte de cuotas con ventajas arancelarias, como la Hilton europea, de acuerdo con la resolución 75/2021 publicada en el Boletín Oficial. La misma suspendió por el plazo de 30 días la aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), respecto de los productos cárnicos de origen bovino.



Asimismo, exceptuó a las mercaderías destinadas al consumo y que sean exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países a la Argentina, amparados por certificados de autenticidad y exportación. Además, precisó que la suspensión podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento, a precios razonables. Télam