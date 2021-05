El representante de Alex Caniggia explicó los motivos de su renuncia a Masterchef

22.05 "Es un trabajo muy sacrificado"

Fabián Esperón indicó que la dimisión se hará efectiva en quince días, cuando salga el programa al aire, pero que el mediático estaba demasiado "cansado" para seguir con el certamen

No sabía cocinar. Pero su presencia en Masterchef Celebrity 2, se sabía, no iba a pasar inadvertida. Y así fue: desde que se incorporó al reality de gastronomía de Telefe, Alex Caniggia causó sensación en el público. Y hasta logró alzarse con algunos elogios, aunque también con varias críticas por parte de los exigentes chefs Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Por eso, la noticia sobre su repentina renuncia al programa conducido por Santiago Del Moro causó conmoción.



Las primeras noticias indicaban que el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis no se había presentado a la grabación del día miércoles y que había decidido abandonar la competencia, decepcionado por algunas de las devoluciones del jurado.



"Donde pisa el más pij... siempre deja huella. Ya sea en Buenos Aires o en la lujosa Marbella. Miren esta cara que no encontrarán una más bella. Tengo todo lo que tiene que tener una estrella", escribió Alex en su cuenta de Instagram junto a una foto suya en la cocina más famosa de la Argentina antes de tomar esa drástica determinación.

Cabe señalar que, por parte de ViacomCBS, productora del ciclo, no hubo ninguna comunicación oficial sobre su renuncia ya que, como el programa se graba con dos semanas de anticipación, no están autorizados a adelantar ningún detalle de lo que se verá al aire más adelante. Sin embargo, el mánager de Alex, Fabián Esperón, le confirmó la renuncia de su representado a Teleshow. Y luego, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, dio detalles de los motivos.

"En realidad va a renunciar en quince días cuando salga el programa", comenzó diciendo el representante. Y explicó que, aunque claramente no está "juntando bolsas en el puerto" como se suele decir a la hora de hablar de un oficio duro, "está haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario". Según señaló Esperón, Alex está viviendo actualmente en un country de Hudson y, dado que el programa se graba en los estudios de Martínez, la jornada laboral se le hace muy extensa. "Tiene una hora y media o dos de ida y de vuelta, más allá de las seis o siete horas de grabación", indicó.



Y luego detalló: "A veces me dice que la presión que siente es la natural de un programa de televisión donde tiene que hacer una presencia diaria". Sin embargo, el mánager remarcó que ni su representado ni él imaginaron que llegaría a esta instancia de la competencia, siendo que debutó en el ciclo sin saber cocinar. "Haber llegado a hoy me parece increíble y a él también. Y si llegamos a este punto es por la buena onda que hay con él", dijo. Aunque reconoció que la relación de Alex con Martitegui era "tirante" y que el dueño de Tegui le estaba "tirando muchos palos".



Finalmente, Esperón descartó la versión que indicaba que la renuncia podría deberse a una convocatoria por parte de la producción de ShowMatch para que Caniggia se sumara a La Academia, el reality en el que actualmente participa su hermana Charlotte. "Nadie me llamó por Alex", sentenció el representante, quien además dejó en claro que el programa de Marcelo Tinelli ya tenía cerrados a sus concursantes.

Fuente: Infobae.com