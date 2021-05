"Por donde va el beat, vamos nosotros"

Información General FINDE

Desde hace poco más de un mes se puede escuchar en las principales plataformas musicales "Paranoid is paranoid", la primera canción de The New Sound Machine. El dúo olavarriense que navega entre la electrónica y el dark fue contactado por un sello europeo que los invitó a formar parte de su catálogo. Federico Novo y Damián Rey hablan de las primeras sensaciones y las ganas de seguir llegando a oídos de todo el mundo.

"Sorprendidos, más que nada", dicen a coro Federico Novo y Damián Rey. El dúo que forman se llama The New Sound Machine y hace cerca de un mes lograron que su música llegara a las principales plataformas tras ser fichados por un sello holandés dedicado a la electrónica.



Damián, quien se ocupa de la guitarras, afirma que "al principio pensábamos que era un engaño, porque nos pedían que teníamos que tener masterizado el tema. No llegamos a un acuerdo y después, cuando teníamos todo en orden, le mandamos y nos dijeron que el 20 de abril lo publicaban". Faltaban cerca de tres meses para se cumpliera la fecha y entonces ellos volvieron a pensar que se trataba de una nueva forma de engaño.



"Empezamos a escuchas la música que había en el sello para ver si era mentira pero no, tenía un playlist con DJs reconocidos. Es muy electrónico y con un punch muy arriba, muy bailable y muy comercial, entonces no sorprendía que nos hayan elegido un tema que va por otro lado, no es hitero".



"Lo que hacemos nosotros -dice Federico que está a cargo de las máquinas y los sintetizadores- lo definiría dark groove, un trip hop, pero que va por otro lado. Es más oscuro y hasta un poco más industrial", y señala que "si vos ponés el playlist de Wolfrage Recording tiene todos temas dance, tecno y estamos nosotros". Por esas cuestiones se sorprendieron mucho más con el fichaje.





"Es un sueño. Nos publicaron un tema que hicimos durante la pandemia, cada uno en su casa, y logrando un groove que veníamos buscando desde el 2013 cuando arrancamos", afirma Federico.



Punk, rock y groove



"Además de conocernos de toda la vida como rockers, Damián en guitarra y yo en batería, punkeando y rockeandola toda, cuando surgió esto era porque ya teníamos en el fondo de nuestra cabeza otros estilos que veníamos escuchando y compartiendo", cuenta Federico, y destaca que mucho tenía que ver con el trip hop o el nu metal.



"Nos agarró en un momento muy especial. Estaba viviendo en Buenos Aires y me volví. Estaba pasando por lugares oscuros y armamos una sala de ensayo en el taller de mi viejo", comenta. En ese momento Federico estaba muy involucrado con la música electrónica, ya que había sido DJ por 15 años. Así fue como empezaron a experimentar con la música.





"Teníamos un par de programas para producir música, un sintetizador midi, batería electrónica y viola. Todo a través de una consola y empezamos a jugar, a grabar voces y distorsionarlas, las repetíamos, la loopeábamos y les grabábamos tres capas más de voces arriba y después nos poníamos a tocar con una base que teníamos y empezaron a quedar temas como medios trabados, medios raros y ahí nos dimos cuenta de que éramos The New Sound Machine", explica. Damián escucha la respuesta y se sorprende cuando la otra parte del dúo le dice que fue él quien le puso nombre a la banda. El guitarrista no lo recuerda, aunque reconoce que todo comenzó como lo cuenta Federico.



"Desde un lugar impensado -dice-, porque siempre que nos juntábamos era para tocar la música que nos salía, que siempre iba para el lado de Guns N' Roses, Nirvana, Ramones, Offprings... De hecho, nuestra banda paralela es de punk rock. Pero esto es como otra descarga"



"Empezamos a encontrar sonidos y nos dimos cuenta de que nos gustaba eso también, no era todo canciones de rock y nos daba más libertad de hacer temas que duren 15 minutos de un solo tirón", afirma el guitarrista, y sostiene que "empezamos a encontrar en la improvisación elementos que antes no teníamos. Grabamos todos los ensayos y de ahí empezamos a trabajar temas. Después llegó la parte más tecnológica, que fue la edición para llegar a lograr los temas. En registro de grabaciones hay muchos gigas de temas que siempre son descartados"



Por último explica que "en pandemia fue muy productivo porque pudimos dar más, teníamos más tiempo. Elegimos más las cosas que producir, porque también es más laborioso para querer entregar algo mas o menos redondeado".



Del ensayo al surgimiento



"The New Sound Machine surgió cuando empezamos a trabajar los temas y a hacerlos instrumentales en un principio. Sin letras hasta que después agregamos", comenta Damián, y explica que "la idea era pasar de lo electrónico al hardcore en un solo recital. Que estemos tocando en una batería electrónica y con sintetizadores en un momento y en otro pasemos a las guitarras y con batería acústica, y todo al mismo tiempo y pasando por un montón de atmósferas. No íbamos a tener letras. Iba a haber un VJ proyectando imágenes que nosotros queríamos significar lo que quería decir el tema". Con ese fin, Damián Rey creó una lista en su canal YouTube donde se puede disfrutar de ambas experiencias.



"Éramos como una máquina de sonido porque sonamos por momentos como una máquina, por más que haya guitarras. Entonces surgió así".



De aquellos ensayos surgieron nueve canciones, que se pueden escuchar en Soundcloud, pero sólo "Paranoid is paranoid" fue subida a todos las plataforma de música por streaming. Una canción que ya logró más de 100 descargas en poco más de un mes de su publicación.



"Publicar un disco requiere una inversión. Si bien no es caro, termina siendo un número", asegura Federico, aunque afirma que eso "no quiere decir que no vaya a suceder en el futuro. Estaría rebueno, nos encantaría, pero básicamente el tema es la inversión que requiere"



Damián agrega que "queríamos probar porque nos parecía raro el playlist. Tenían un perfil que no era el nuestro, por eso nos costaba creer. Entonces dijimos que íbamos con un solo tema y después vemos".



"Cuando le mandamos la masterizacion, nos mandaron la propuesta de sacar un EP con dos temas y la realidad es que no nos animamos. El tema que habían elegido tampoco nos cerraba a nosotros, porque vamos mutando bastante con la banda. Es como un concepto The New Sound Machine, más que nada" y cuenta que "podemos hacer un recital de punk, tecno. Hay ensayos muy poderosos y otros de trip, de cuelgue. Vamos por distintos lados".



"En sí, somos dark groove, pero hay temas que empiezan así y luego se ponen tecno", afirma Federico.





Un futuro con más música



"Estamos armando lo que sería hacer un live de The New Sound Machine", cuenta el baterista, y agrega que "sería esencialmente con un mixer, un teclado midi, dos computadoras, una guitarra y la batería electrónica". Cuando habla del futuro de la banda también está la idea de poder seguir produciendo, aunque ahora "estamos disfrutando el momento, pero la onda es armar el formato en vivo".



"Me encantaría ver la reacción de la gente. Nos ponés en una cervecería, mientras están comiendo y creo que cuando van por la segunda cerveza ya no entienden más nada por la música", dice Federico, y detrás Damián se ríe a carcajadas. Cuando las risas de ambos paran, Damián toma la palabra y declara que "por suerte no es una banda de músicos. Somos amigos desde hace mucho tiempo y tenemos una conexión muy especial desde lo musical. Porque en distintos estilos siempre conectamos de la misma manera".



"No somos músicas de partituras...", dice y Federico, entre risas completa: "Somos músicos de la calle"



Damián reconoce que si bien tuvo algunos buenos profesores de guitarra, nunca estudió mucho. Por eso cree que "hacer las cosas por ahí me cuesta un poco más, pero van por el lado del corazón y del beat. Por donde va el beat, vamos nosotros". Y por las dudas, remarca que más allá de la música "el futuro nos tiene ligados porque somos amigos".

