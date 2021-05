Cada político con su librito

Información General Las principales figuras argentinas a través de la industria editorial

Primero apareció "Sinceramente", de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner; este verano "Guerra sin cuartel" de Patricia Bullrich, y en las últimas semanas "Primer tiempo" del ex presidente Mauricio Macri y "Mi camino" de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Un relevamiento sobre la respuesta del mercado olavarriense.

Mauricio Macri eligió a su principal bastión electoral, Córdoba, para hacer la primera presentación del libro "Primer Tiempo" en el interior del país. Fue el último miércoles, fiel a una forma de conectarse que en Olavarría se conoció cuando en septiembre de 2014 visitó el Club Estrella de Villa Floresta.



En aquella ocasión se había anunciado la presencia de ex presidente (en su traje de candidato) para llegar a los vecinos y ponerse al tanto de las necesidades del barrio, pero terminó siendo la grabación de un spot publicitario con el club cerrado, sólo la presencia de los productores del video y el ingreso vedado tanto para los dirigentes de la entidad como para el por entonces joven aspirante a intendente Ezequiel Galli.



En la capital mediterránea Macri tampoco apeló a un contacto con sus simpatizantes para presentar este libro que recoge vivencias de los cuatro años que estuvo sentado en el sillón de Rivadavia, e insinúa la posibilidad de que haya un "segundo tiempo".



El evento se llevó adelante desde el campus de la Universidad Siglo 21 y fue transmitido por las redes sociales. La introducción viene a cuento para un repaso sobre la respuesta del mercado local a esta modalidad que han elegido varios de los principales líderes políticos que tiene la Argentina para llegar a sus seguidores.



Lo hizo Cristina Kirchner, cuando lanzó "Sinceramente" en 2019 (Editorial Sudamericana), y en el último tiempo han aparecido más publicaciones de los referentes de la principal fuerza opositora.



Además de "Primer Tiempo" (Editorial Planeta) de Mauricio Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal sacó "Mi camino" (Editorial Sudamericana); la ex ministra de Mauricio Macri y Fernando De la Rúa -Patricia Bullrich- hizo lo propio con "Guerra sin cuartel - cómo terminar con la inseguridad en las Argentina" (Editorial Sudamericana) y otro Macri, Jorge (intendente de Vicente López), publicó "Nuevo cambio" de Editorial Planeta.



En distintos contextos históricos, políticos, sociales y económicos (a pesar de que se trata de un lapso de apenas dos años) la idea fue salir a escrutar la reacción de los lectores olavarrienses ante las apuestas editoriales de estas figuras. Ricardo De Beláustegui, titular de Librería y Juguetería "Aladino", analizó la salida de cada uno de estos títulos.



"Ninguno se puede comparar con 'Sinceramente'. El libro de la ex presidenta fue en verdad un fenómeno único. El de Macri (Mauricio) se vendió bien, sin ser una locura, mientras el de Vidal (María Eugenia) está más tímido, y el del otro Macri (Jorge), que sacó junto con Vidal, no se vendió nada" sintetizó.



"Sinceramente fue el libro que más se vendió en 2019. Fue una locura; hacía años que en general no teníamos un libro que se vendía tanto, a los niveles de Harry Potter, que estuvo 'fuera de catálogo', como decimos nosotros" comentó.



"De 'Sinceramente' seguro que pasamos los 200 ejemplares vendidos. Nos mandaban de a cajas de 32 libros. De Macri habremos vendido 20 ejemplares y de Vidal no sé si llegamos" indicó. "No hay comparación, pero tampoco el momento es igual, ni la mística que se generó es la misma" consideró el propietario de "Aladino".



"Después de 'Sinceramente' vino otro libro, que compilaba todos los discursos de Cristina Fernández, y no se vendió nada" reveló. De Beláustegui opinó que en el caso del libro de la ex gobernadora Vidal, "la editorial la apuró a sacarlo a la venta porque falta poco para las elecciones y porque el libro estaba terminado hace rato, pero ella no lo había querido publicar antes que Macri".



"Hicieron una tirada muy chica y se agotó al toque; parecía que se iba a vender un montón y en realidad volvió a salir, nos llenaron de libros, pero se venden tímidamente. Se sostiene la venta, en cambio el de Macri se dejó de vender de golpe, como sucede con la mayoría de los libros de política, y no se vendió más" acotó.



De Beláustegui analizó la temática de los libros de los dos líderes del PRO: "Macri lo vende más como lo que hizo y lo que promete hacer, en cambio el de Vidal aparece como una historia de vida, parecido al de Michel Obama. Hasta la tapa es igual".



Si bien dijo que los libros políticos tienen un público acotado, con "Sinceramente pasaron otras cosas. Se usaba para regalar; lo comparo con el ritual de 'Los Redondos'. Cuando sale un libro de 'Los Redondos' lo compra el que le gusta para él, y el que no le gusta para regalar".



"El público de Macri, en cambio, es más de leer un libro de economía que uno de política. Porque me ha pasado; han venido a buscar 'Primer tiempo' y se terminaron llevando uno de economía, porque cuando lo ven se desencantan, tiene pocas hojas" relató.



En medio de esta oferta apareció otro libro con fuerte contenido político, pero no biográfico. Se trata de "Hermano", de Santiago O'Donell, con testimonios de Mariano Macri sobre supuestos manejos del ex presidente mientras estuvo en el poder. "Al principio fue un furor terrible, se vendió mucho, y cuando se agotó se enfrió. Se vendió más que 'Primer tiempo' cuando salió" dijo.



Por su lado Diego, de Librería "El Faro", ofreció un panorama sobre el movimiento de estos títulos políticos. "En volumen de ventas no hay comparación entre los libros de los ex presidentes" subrayó. "El de Cristina fue un boom; debimos traer cantidad porque teníamos una lista de pedidos en espera grande, y aun así se siguió vendiendo mientras los que hemos vendido de Macri los contamos con los dedos de una mano" graficó.



Tampoco hubo respuestas para el libro de la ex gobernadora. "Vendimos menos que el libro de Macri, y el de Patricia Bullrich directamente no me preguntaron. Sí se vendió bastante 'Hermano', el libro que sacó O'Donell. Ninguno tiene comparación con el libro de Fernández de Kirchner".



"Aún el librero que lo recibió a regañadientes debió venderlo, porque le salvó una temporada" mencionó Diego. El relevamiento en Librería "Fidias" fue gracias al aporte de María Marta. "El libro 'Primer tiempo' se está vendiendo, no con el furor de cuando salió 'Sinceramente'. El libro de Vidal se vende un poquito menos" señaló.



"A 'Sinceramente' lo pidieron mucho y se vendió bien. Ahora hace bastante que no sale ningún ejemplar" evaluó María Marta, y mencionó que el libro "Hermano", de Santiago O'Donell, tiene "una salida tranqui, una venta normal. No lo pidieron mucho. Vendimos más 'Primer tiempo' que 'Hermano' en nuestro caso". "Hay otras librerías que trabajan directamente con editoriales, mientras nosotros lo hacemos más que nada a pedido, por eso quizás nuestros números no tienen la certeza que los que manejan otros libreros" aclaró.