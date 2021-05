La UCR insiste con destinar parte del Impuesto a la Piedra a las localidades

Policiales Presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante

Buscan crear un "fondo coparticipable" y un "Coeficiente Unificado de Distribución para cada Delegación (CUDD)". La propuesta es que se destine a "obras, servicios o mejoras" en las localidades serranas. El tema pasará a debate en comisiones desde mañana.



La UCR presentó una iniciativa en el Concejo Deliberante para "distribuir entre las delegaciones municipales el 30% de lo recaudado por el Municipio de Olavarría del Derecho de Explotación de Canteras". Se trata de un proyecto de ordenanza que propone constituir "un fondo coparticipable".



El tema ingresó la semana pasada formalmente el Concejo y en la sesión de mañana tomará estado parlamentario para pasar a su debate en comisiones.



Desde la Unión Cívica Radical se destacó en referencia a la presentación de este proyecto que "nuestro compromiso sigue estando del lado de los vecinos del Partido de Olavarría promoviendo la equidad en el desarrollo territorial, favoreciendo la detección de prioridades de las localidades".



La propuesta



La propuesta lleva la firma del concejal Martín Lastape del unibloque UCR. Consiste en la implementación "para las Localidades del Partido de Olavarría" de "una partida presupuestaria" a conformarse con "el 30% de los recursos recaudados del Derecho de Explotación de Canteras, Extracción de arena, cascajo, pedregullo, sal, tierra negra y demás minerales".



Se señala como "destino" de estos fondos "obras, servicios o mejoras que no constituyan gastos corrientes considerados en el presupuesto municipal anual para cada delegación".



Para definir la distribución de los montos, se incluyó la creación de un "Coeficiente Unificado de Distribución para cada Delegación (CUDD)". Se toma en cuenta para ello distintas variables como "la cantidad de habitantes" el cual estará basado en el último censo de población, "los gastos por Delegación presupuestado" en el último presupuesto municipal vigente, y "la pertenencia de la delegación a la zona serrana".



En el mismo proyecto se estableció la forma de cálculo de este CUDD con coeficientes y proporciones de las variables antes mencionadas. "El CUDD se actualizará anualmente en función a la variación de los parámetros considerados para su evaluación" se aclaró en la iniciativa.



Asimismo, se consideró que "el delegado municipal (...) elevará cada año la estimación de ejecución de gastos y recursos previstos para el año siguiente" para que se incluya en el presupuesto municipal, y cuando se trate la rendición de cuentas municipal "será presentada también la rendición de cada delegación".



"Saldar un reclamo histórico"



El proyecto de la UCR toma como base "la necesidad de las localidades de Olavarría de ampliar su presupuesto para saldar el reclamo histórico sobre el Impuesto a la Piedra, que no se ha reflejado en obras tan necesarias para las mismas".



Y se argumentó en que "necesario promover la equidad en el desarrollo territorial" al tiempo que se señaló que el origen del Impuesto a la Piedra (Derecho de Explotación de Canteras) "consistía en la reorganización municipal y de obras".



En cuanto al volumen del recurso municipal, se indicó que "representa el 20,13% sobre los ingresos totales presupuestados para el 2021" y que "actualmente representa el 39,72% sobre el total de Ingresos No Tributarios (propios)". En contraste, se indicó que "la inversión real representa el 15,20% por lo tanto queda demostrado que lo recaudado por el Derecho Explotación de Canteras en Olavarría, se utiliza para el pago de gastos corrientes municipales y no se traduce en inversiones" en las localidades.



Localidades



En el marco de esta presentación, desde UCR se recordó que el año pasado "logramos que se aprobara el retorno del 30% de la Tasa por Servicios Urbanos y Suburbanos" para las localidades.



"En ese momento dijimos que era un paso que les permitiría cierto grado de independencia económica y poder generar así políticas de desarrollo" recordaron para establecer que con esta nueva propuesta legislativa "vamos por un paso más, el retorno del llamado Impuesto a la Piedra con destino a obras, servicios y mejoras, reclamo histórico de las localidades del partido".