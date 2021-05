El campo decidió continuar con el paro hasta el próximo 2 de junio

Información General

La medida comenzó el 20 de mayo pasado. Preocupa el posible desabastecimiento.

La Mesa de Enlace determinó este viernes mantener el cese de comercialización de ganado hasta el próximo miércoles 2 de junio, a la espera de una convocatoria por parte del Gobierno de Alberto Fernández.



Los presidentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace se reunieron este viernes de forma virtual y decidieron continuar con la medida de fuerza que comenzó el jueves de la semana pasada en rechazo a la suspensión temporal de exportaciones de carne vacuna que lleva adelante el Gobierno de Alberto Fernández.

Buena parte de las entidades que conforman esta agrupación -Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas- ya habían definido ayer su apoyo a la continuidad de la medida, y sólo restaba el visto bueno final de quienes aún no habían dado su respuesta, lo que finalmente se concretó hoy.

Quienes mantuvieron siempre su postura en favor de la continuidad del paro, que cumplió hoy su noveno día, entienden que la única forma de rever esta situación es que el Gobierno dé marcha atrás con el freno a las exportaciones.

No obstante, Alberto Fernández ratificó anoche que no levantará el cierre de las exportaciones de carne vacuna hasta que bajen los precios de la hacienda, porque "no puede faltar comida en la mesa de los argentinos".

"Vamos a levantar el cierre cuando tengamos resuelto este tema", dijo el Presidente. "Entre los exportadores y la gente, elijo la gente", sostuvo.

"Esperé a los exportadores todo lo que tenía que esperar, pero no puede faltar comida en la mesa de los argentinos", remarcó. "Si se exporta el 30% de lo que se produce tenemos un problema enorme con los precios internos, y entonces si no se exporta habrá más ofertas y los precios tenderán a bajar, de acuerdo a la lógica del mercado", consideró.

El Presidente reconoció, no obstante, que "no es una buena medida" porque se pierden dólares que entrarían, pero aseguró que no hay otra forma de "ordenar el mercado".

Preocupación por desabastecimiento

Con la continuidad de la medida de fuerza el panorama respecto del paro será muy diferente. Carnicerías y diferentes centros de venta ya anticiparon que entre este fin de semana y el arranque de la semana que viene comenzaría a faltar carne en los mostradores.

Cabe señalar que la Mesa de Enlace intentó durante los últimos días profundizar la medida y sumar al paro a sectores como el lácteo y los granos, pero por diferentes cuestiones no lograron sus adhesiones. (DIB)