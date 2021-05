Cosecha: momento clave para eliminar malezas

29.05

La cosecha es un momento clave para evitar el ingreso y dispersión de semillas de malezas en el lote. En un informe especial, la Red de Manejo de plagas de Aapresid (Rem) acerca tips para cortar el problema de cuajo.

¿Por qué el control de malezas a cosecha es tan importante? Con el paso de la cosechadora debemos tener en cuenta dos procesos que hacen al control de malezas: por un lado, el ingreso de semillas nuevas al lote y por el otro la dispersión de las semillas provenientes de los individuos sobrevivientes.



Debido a esto hay algunas pautas que deben tenerse en cuenta en la temporada de cosecha. Como medida inicial, el monitoreo del lote previo a la cosecha permite ubicar los manchones de malezas más difíciles para tomar medidas necesarias.



En caso de ser posible, se deben eliminar los manchones detectados previo al paso de la máquina, ya sea de forma manual o con algún método selectivo.



Otro de los puntos fundamentales es el control de la cosechadora previo al ingreso al lote. Tener en cuenta de dónde proviene la máquina y realizar la limpieza correspondiente es clave en la prevención de ingreso de semillas resistentes desde otras zonas, establecimientos o lotes.



Al momento de cosechar comenzar por las cabeceras para facilitar el control posterior de malezas en ese sector. Y en el caso de tener lotes más enmalezados, dejarlos para el final de la cosecha.



Ser precavidos



En el control de adversidades en general, ser precavidos es una sabia medida para evitar futuros dolores de cabeza, afirman desde Aaapresid.



En este sentido, la máquina cosechadora es la principal responsable del ingreso de malezas de difícil control provenientes de otras áreas.



No son pocos los lotes que presentan manchones de malezas en forma lineal paralelos a las pasadas de la cosechadora en el sector donde ingresó la máquina: una clara señal de que no se cumplieron los protocolos de limpieza preventiva en equipos provenientes de lotes, con alta incidencia de malezas semilladas.



En lo que respecta a la limpieza de la cosechadora, debe llevarse a cabo fuera del lote productivo y en un lugar donde las semillas no puedan germinar, sino donde puedan juntarse y destruirse.