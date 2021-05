Para los más pequeños, "Argentinas que hicieron historia": 50 mujeres para conocer

Información General

Fuertes, inquietas, creativas, complejas, ambiciosas, sensibles, curiosas, solidarias, intensas, contradictorias. Reales y argentinas. Son cincuenta mujeres que Julieta Mortati lleva a conocer a través de sus vivencias. Un libro de literatura infantil que se gestó en pandemia con ilustraciones originales.

Yanela Alves

La historia argentina está marcada por mujeres que tomaron decisiones que no solo cambiaron sus vidas, sino que mostraron un camino distinto para las demás. En la ciencia, el deporte, la política, el arte, cada una dejó una huella imborrable. "Este libro es un homenaje a ellas y a todas las que demuestran que juntas podemos cambiar el mundo", expresa Julieta Mortati (J.M.) al presentar su libro "Argentinas que hicieron historia" para ser leído por niños.

Julieta nació en Buenos Aires, en 1984. Es fundadora de la editorial Tenemos las Máquinas y autora de la novela La lengua alemana.

En el espacio "Mil y un Libros" del escritor Diego Javier Rojas (D.J.R.) en el programa Mejor de Mañana la escritora comentó cómo nació esta obra que introduce a los lectores en la vida de cincuenta mujeres que con su coraje, talento y honestidad abrieron caminos y son inspiradoras.

María Remedios del Valle, María Loreto Sánchez Peón, Manuela Pedraza, Mariquita Sánchez de Thompson, Macacha Güemes, Petrona Rosende, Juana Manso, Eduarda Mansilla, Cecilia Grierson, Lola Mora, Julieta Lanteri, Rosario Vera Peñaloza, Virginia Bolten, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Alfonsina Storni, Irene Bernasconi, Niní Marshall, Rebeca Gerschman, Silvina Ocampo, Tita Merello, Blackie, María Ruanova, Eva Perón, Leda Valladares, Aurora Venturini, María Fux, María Luisa Bemberg, Azucena Villaflor, Emma Pérez Ferreira, Dora Coledesky, Estela de Carlotto, María Elena Walsh, Sara Rietti, Mercedes Sosa, Alejandra Pizarnik, Norma Aleandro, Martha Argerich, Marta Minujín, Rita Segato, Elsa Bornemann, Susana Trimarco, Celeste Carballo, Gilda, Nora Vega, Lohana Berkins, Lucrecia Martel, Gabriela Sabatini y Luciana Aymar.

Investigar en pandemia

D.J.R.: ¿Cómo fue el proceso de creación de esta obra?

J.M: Hice este libro en pandemia, así que prácticamente me la pasé frente a la pc buscando información, mucho por Google, estudios sobre ellas. Había unas entrevistas que les habían hecho y de ahí pude sacar mucha información, aparte de poder acceder a sus obras, películas, entrevistas. Tuve información muy jugos. Traté de recrear escenas de la vida de ellas, me interesó ver temas que tuvieran que ver con su infancia para el público lector, y mucha información. Estas mujeres son tan magníficas que no había que inventar nada, porque ellas solas contando su vida, no había que poner más condimentos. Superan la ficción. El libro quedó ordenado cronológicamente, fue fantástico, todo el progreso que hubo.

D.J.R.: ¿Y cómo fue la elección de estas mujeres?

J.M.: Muchas quedaron afuera, la idea es que si este libro va bien, pueda sacar otro. La elección la hicieron las editoras. Yo escribí los textos, igualmente hubo un intercambio y alguna cambió. Dependió del material con el que me encontraba, fue un trabajo colectivo. Y quiero destacar la generosidad y profesionalismo de Daniela Porta (editora).

D.J.R.: ¿Cuál de todas estas mujeres te hubiera gustado entrevistar cara a cara o de cuál te hubiese gustado ser amiga? ¿O con cuál te sentiste identificada?

J.M.: Básicamente, identificada muy difícil, porque tuvieron vidas durísimas y tienen un talento impresionante. En cuanto a las mujeres que me hubiera gustado conocer, a veces me enamoraba de algunas, y no podía pasar a la otra. Me pasó mucho con Martha Argerich, me encantaría conocerla personalmente, no tuve el honor. Es una persona que me emociona, escuchando su música, los videos de cuando era joven, no podía pasar a otras. Lo mismo me pasó con Celeste Carballo, realmente me sorprendió y después me llenó todo de sentido porque le pusieron "Celeste" porque el de su nacimiento era un día primaveral.

D.J.R.: ¿Cómo fue la elección de las ilustradoras?

J.M.: La elección también la hizo Daniela (editora), porque son 5 ilustradoras más que hiperactivas, que estuvieron trabajando un montón. Y es un libro para chicos, la verdad que tenía dudas de cómo iba a quedar, pero me parece que resultó fantástico.