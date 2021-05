La especialista en biología molecular, Rocío Larreche habló del trabajo del laboratorio en Bolívar

30.05 | Información General "Conocer estas nuevas cepas permite preparar al sistema de Salud"

En agosto del año pasado se inauguró el Laboratorio de Biología Molecular que se encarga del procesamiento de muestras PCR y hace algunas semanas comenzaron a trabajar con la técnica Real Time PCR que permite el hallazgo de las diferentes variantes del virus. "Notamos que había pacientes jóvenes internados graves en Terapia Intensiva", explicó la especialista por lo que creyeron necesario avanzar en el estudio de las nuevas cepas que se encontraron en el país.

Eles el séptimo instaurado en la provincia de Buenos Aires. Una inversión municipal con el acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional, que tiene como principal objetivo brindar un servicio de diagnóstico molecular, a la comunidad médica local y regional.

Las instalaciones ubicadas en el Centro Regional Universitario, cuentan con equipamiento de última tecnología para la detección cualitativa de ARN específico de Sars-CoV2, agentes de la infección Covid-19, basada en la técnica de PCR en tiempo real.



El equipo del laboratorio es dirigido por la secretaria de Salud María Estela Jofré, y se forma parte del equipo la especialista en Biología Molecular, Rocío Larreche oriunda de nuestra ciudad, la bióloga Marina Tiseira y la técnica en laboratorio María Laura Caviglia.



El LABBO forma parte del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de Sars-CoV2 en el que se realiza una "vigilancia epidemiológica de las cepas", comentó Rocío Larreche, la bioquímica olavarriense especializada en biología molecular que forma parte del equipo de trabajo en la ciudad vecina. La joven explicó que "a medida que estas cepas van entrando al país y circulando en diferentes regiones se da aviso a las localidades para que puedan estar atentos y de esa manera puedan comenzar a determinarlas para iniciar la vigilancia".



Respecto al trabajo que se desarrolla en Bolívar y sus inicios contó que "hasta el mes de abril enviamos muestras a secuenciar al Hospital Gutiérrez dentro del marco de este proyecto y a partir de esa técnica de secuenciación, que es la técnica Gold Standard para identificar cepas, logramos identificar la circulación de la cepa británica", por lo que este hallazgo explicaba el incremento en los contagios durante el mes de marzo aunque en abril "notamos que había algunas diferencias en la clínica de los pacientes como por ejemplo jóvenes internados graves en terapia intensiva", detalle que los llevo a sospechar la circulación de una nueva variante del virus.



En este sentido, la bioquímica Larreche y su equipo comenzaron a "capacitarnos en la técnica de Real Time PCR que permite identificar distintas mutaciones en los pacientes positivos de Sars-CoV2 y de allí caracterizar esas cepas presente en ese paciente", por lo que el viernes pasado desde el Municipio informaron el hallazgo de la cepa Manaos quien sería la responsable del crecimiento de casos en las últimas semanas.



"Sí bien no podemos adelantarnos, conocer estas cepas permite preparar al sistema de Salud con la características particulares de cada una", indicó la especialista sobre el objetivo del LABBO y de la incorporación de esta nueva técnica.



Ante el hallazgo de la circulación de la variante Británica y la de Manaos, Larreche explicó que "las medidas que tomamos fue aumento de testeos y la definición de los tratamientos" de los pacientes de acuerdo a las variantes identificadas.



PCR sí, testeos rápidos no



"En Bolívar realizamos muchos testeos, sólo PCR, no rápidos por lo menos en el laboratorio de biología molecular", confirmó la olavarriense y explicó que "se testea mucho, incluso a los núcleos familiares y a contactos estrechos, no sólo a la persona que dio positivo" por lo que el procesamiento de muestras por día es mucho más amplio aunque también procesan muestras de la región como de Pehuajó, Diareaux, 25 de Mayo, Alvear y varios lugares más.



Por día son unas "300 muestras las que procesamos y cerca de 250 pertenecen a ciudadanos de Bolívar", aseguró e indicó que el LABBO por ahora sólo se encuentra trabajando con casos de Covid19 aunque "a futuro la idea es tener otros tipos de diagnosticos de otras patologías", finalizó.