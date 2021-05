Fase 3 en la ciudad: las actividades que vuelven tras 9 días de restricciones

Información General

Caídos los efectos del DNU presidencial, rige desde hoy el decreto municipal 1996/21. El texto tiene vigencia hasta el 7 de junio.

Cesados los efectos del DNU 334/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández, que establecía "medidas aplicables a lugares de alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria" para la contención de los contagios del coronavirus por el término de 9 días, desde las 0 de este lunes vuelve a aplicar para la Ciudad el decreto municipal 1996/21, emitido el miércoles 19 de mayo pasado.



El texto, firmado por el intendente Ezequiel Galli y todo su gabinete, tendrá vigencia hasta el 7 de junio, aunque en todo el territorio nacional se reanudarán las fuertes restricciones previstas en el DNU 334/2021 los días 5 y 6 de junio.



El documento dice que el transporte público de pasajeros funcionará de 6 a 21, con frecuencias similares a la de los domingos y feriados, respetando los protocolos sanitarios establecidos.



En el mismo sentido, autoriza a los remises y taxis a funcionar sin restricciones horarias, mientras el transporte privado en combis y/o micros sólo podrá funcionar si se encuentra relacionado a la actividad minera y a los procesos industriales habilitados.



Se especifica que los cementerios municipales tendrán sus puertas abiertas lunes a viernes entre las 8 y las 13, y los sábados de 8 a 16.



Los espacios de culto estarán habilitados de 8 a 20, con permiso individual para orar o tener un breve encuentro con el referente religioso, siempre con recomendaciones taxativas en términos sanitarios, como el distanciamiento social a un mínimo de dos metros y uso obligatorio de tapabocas.



Los actos religiosos al aire libre permitirán la presencia de un máximo de 20 personas, con idénticas recomendaciones sanitarias.



Velatorios e inhumaciones solo podrán celebrarse por un lapso no mayor a las dos horas, y con no más de diez personas al mismo tiempo en el interior de la sala velatoria.



Comercios y profesiones



Entre las 6 de la mañana y las 20 están permitidas las siguientes actividades comerciales o profesionales:



* Supermercados, almacenes y despensas, carnicerías, pescaderías, fiambrerías, granjas y pollerías, verdulerías y fruterías, panaderías y confiterías, ferreterías, kioscos, artículos de limpieza y lavanderías.



* Venta de insumos agropecuarios, mayoristas de venta de productos alimenticios, provisión de garrafas y leña.



* Veterinarias, farmacias, venta de equipamientos médicos y medicamentos. Sin límite de horario en el caso de urgencias o aquellas que estén de turno.



* Médicos, odontólogos, centros de diagnóstico por imágenes, ópticas, kinesiólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos y psicólogos, con turnos previos y sin límite de horario en el caso de urgencias.



Los laboratorios de análisis clínicos podrán funcionar de de 7 a 20, con turnos previos y sin límite de horario en el caso de urgencias.



Hasta las 23 está permitida la actividad en comidas elaboradas, con delivery o el modo "para llevar", permitiendo que sus clientes se apersonen a sus establecimientos a retirar los pedidos.



Para el retiro de los pedidos los clientes deberán respetar el distanciamiento social que nunca podrá ser inferior a los dos (2) metros.



En el caso de cervecerías y vinotecas podrán funcionar hasta las 20, y hasta las 21 con delivery.



Entre 8 y 18 estarán abiertos lo registros de la propiedad del automotor, y de las personas.



Franjas horarias



En la franja horaria de 8 a 20 podrán funcionar:



* Talleres para mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas, así como fabricación, venta y reparación de neumáticos.



* Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas.



* Venta de artículos de librería e insumos informáticos; venta de artículos de librería e insumos informáticos



* Las oficinas de obras sociales, mutuales, y/o medicina prepaga.



Entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche lo harán los siguientes rubros:



* Actividad aseguradora desarrollada por compañías aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios.



* Oficios y profesionales.



* El personal de servicio doméstico.



Por término de 12 horas, entre las 8 y las 20.



* Establecimientos que desarrollen cobranzas de servicio e impuestos



* Agencias de venta de automotores y vehículos.



* Lavaderos de automotores.



* Peluquerías, y centros de estética, con turnos previamente asignados.



* Estacionamiento medido funcionará.



* Mudanzas y fletes, y agencias de loterías.



* Eventos culturales, sociales, recreativos en espacios públicos al aire libre hasta 10 personas.



No habrá ningún tipo de restricción para el funcionamiento de estaciones de servicio, servicios postales y distribución de paquetería.



Horarios para la práctica de deportes



Con la reanudación de los efectos del decreto comunal 1996/21 habrá desde hoy actividades deportivas en la Ciudad.



* Canchas de pádel podrán funcionar de 6 a 20 (con un horario exclusivo para mayores de 60 años).



* Entre las 6 y las 20 se permitirá la práctica de running y ciclismo.



* Entre las 7 y las 18 estarán habilitadas para la pesca las lagunas Blanca Grande, Blanca Chica, además del "Laguito" y "La Mostaza", por su parte en el arroyo podrá hacerse de 7 a 19.



* El tenis estará habilitado de 8 a 20; en el caso del tiro individual en espacios abiertos, con un horario exclusivo para mayores de 60 años.



* Entre 8 y 19 podrá practicarse aeromodelismo, golf, hipismo y canotaje.



* Entre las 8 y las 20 estarán habilitadas las siguientes actividades: patín carrera y patín artístico en espacios abiertos o cerrados con amplia ventilación natural, hasta 10 personas.



* Con horario exclusivo para mayores de 60 años, arquería en espacios abiertos, bochas, pelota paleta, bowling, tenis de mesa y badmington, boxeo y artes marciales, sin contacto físico sujeto a los protocolos de gimnasios.



* En el mismo rango horario cinco quillas, deportes de conjunto de hasta 10 personas en espacios abiertos o en espacios cerrados con amplia ventilación natural, paintball.



* También colombofilia, atletismo, y skate.



* Entre las 6 y las 20 está permitida la preparación física individual con entrenador personal en espacios abiertos.



* Con horarios exclusivos para mayores de 60 años, gimnasios, crossfit, clases de pilates y yoga, piletas climatizadas.



* Entre 8 y 18, kite surfing y parapente.



Detalle de actividades culturales y educativas



Con la vigencia del decreto municipal 1996/21 quedaron definidos los espacios para las distintas actividades culturales y educativas.



Entre las 8 y las 20, la producción y/o grabación de contenido para transmisión y/o reproducción a través de los medios digitales y/o plataformas web ("streaming") hasta 10 personas.



Ensayos de obras musicales y teatrales hasta 10 personas; asistencia a estudios / espacios culturales / ateliers de parte de sus artistas de hasta 10 personas; talleres culturales al aire libre o en espacios de amplia ventilación natural, hasta 20 personas.



Ferias de Artesanos y Emprendedores al aire libre, en lugar y fecha que asignará la administración comunal a solicitud de los interesados. En ningún caso podrán realizarse en la zona céntrica de la Ciudad para evitar la conglomeración de personas.



Otras actividades: talleres protegidos, jardines maternales; institutos de enseñanza privada, idiomas, música, artesanías, etc.