La experiencia de cuatro estudiantes de Ingeniería puertas adentro del Hospital

Información General Hicieron tareas para el Departamento de Tecnología Médica

Cursan el último año de la Tecnicatura en Electromedicina y realizaron sus prácticas de campo. Aseguraron que estas prácticas los fortaleció a nivel profesional. Fueron dos meses de aprendizaje donde realizaron diversidad de tareas de mantenimiento en equipos. "Fue una experiencia muy buena", sintetizaron en diálogo con EL POPULAR.



Bruno Rodríguez, Enzo Beltrán, Cristian Andersen y Franco Passarini participaron en el Departamento de Tecnología Médica del Hospital Municipal, durante el lapso de dos meses y en el marco de sus prácticas profesionales correspondientes a la carrera de Tecnicatura en Electromedicina de la Facultad de Ingeniería de nuestra ciudad.



Franco Déber, licenciado en Tecnología Médica y coordinador de la Tecnicatura, expresó que estas prácticas pueden desarrollarse en cualquier institución vinculada a la salud pero que principalmente se realizan en el Hospital Municipal, "donde tenemos nexos colaborativos y una estrecha relación que beneficia a ambas entidades".



Dentro del Departamento de Tecnología Médica del Hospital estuvieron trabajando con profesionales también graduados de la FIO, y se ocuparon de realizar mantenimiento de equipos, tanto preventivo como correctivo, ensayos de aparatología biomédica, relevamientos, y operaciones de calibración y contraste.



Déber felicitó el desempeño de los estudiantes, y resaltó el hecho de que "fueron testigos directos de la dinámica de un hospital en un contexto de emergencia y pudieron afrontar las dificultades que se presentaron desde lo tecnológico".



Enzo Beltrán, expresó que fue una muy linda experiencia, a pesar de que las prácticas tuvieron que retrasarse debido al contexto epidemiológico. "La práctica fue muy nutritiva para fortalecer el perfil profesional. Me encontré con cosas que no estaban en los libros y eso te ayuda a ver las diferencias entre lo teórico y lo real, por lo tanto creces", destacó.



Algunas de las tareas que llevaron a cabo fueron el mantenimiento preventivo en incubadoras, y reparación de sillones odontológicos, centrífugas y del sistema eléctrico de una ambulancia. También realizaron pruebas de seguridad eléctrica, medición de energía de los desfibriladores, y trabajaron con bombas de infusión, ecógrafos y respiradores. Beltrán incluso mencionó que tuvieron la oportunidad de ver el tomógrafo desarmado, que es uno de los equipos más complejos del hospital.



"La verdad que el hospital funciona excelente, la institución brinda todos los recursos para que se puedan cumplir los protocolos", afirmó uno de los estudiantes.



Cristian Andersen, manifestó que los tutores les dieron la posibilidad de integrarse y trabajar como uno más, bajo la supervicion de ellos, lo que les permitió aclarar conocimientos que adquirieron en la virtualidad, y agregó que "personalmente fue una experiencia muy buena, no me esperaba tanto".



"Cuando se rompía algo generalmente había piezas de recambio para solucionar el problema rápidamente. Todo eso gracias a la gestión que tienen en el laboratorio de tecnología médica", informó, y destacó que Olavarría tiene la suerte de contar con este equipo, que permite un mejor funcionamiento del hospital, "es un área que no todos los hospitales tienen, diría que casi ninguno en el interior de la provincia".



Enzo Beltrán indicó que aprendieron mucho sobre cómo se organiza el stock que tiene el departamento de tecnología médica a disposición, "lo cual es importante porque de alguna manera la rapidez de las reparaciones dependen de el tiempo en el que se tengan los repuestos".



Los estudiantes, agradecieron a la facultad de ingeniería por la disposición y al Hospital "por recibirnos con tanta amabilidad en tiempos difíciles para el sistema de salud".



Desde la página de la FIO, se informó que está prevista la incorporación de nuevos estudiantes en la segunda mitad del año, para la realización de Prácticas de Campo, y que este año la Tecnicatura en Electromedicina registró un aumento de jóvenes inscriptos, dispuestos y dispuestas a potenciar y mejorar los sistemas de salud, en cualquier ámbito y geografía.