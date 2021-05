La Rendición de Cuentas oficial fue rechazada y se aprobó una propuesta alternativa

Política

Tras ocho horas de debate, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza presentada por la concejal De Bellis que aprobó en general la presentada por el Intendente y rechazó cuestiones puntuales como la cesión de tierras al Sindicato de Trabajadores Municipales.



En la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante y tras 8 horas de debate, de las cuales poco más de la mitad estuvieron dedicadas a discutir las finanzas del Municipio del 2020, quedó aprobada una ordenanza impulsada por la concejal Victoria De Bellis que rechazó ciertos puntos de "la oficial".



Durante el debate fueron varios los discursos que cuestionaron distintos puntos de los presentados por el intendente Ezequiel Galli que resaltó el superávit. "Un superávit no es para celebrar" dijo Ubaldo Garcia desde el interbloque Frente de Todos quien hizo un pormenorizado análisis de los números, y acusó que no tuvieron acceso pleno al RAFAM, ni contemplación de los tiempos para indagar en expedientes. "No se puede estar contento con un superávit porque puede ser el indicador de otros problemas" dijo García.



En su mayoría la oposición centro en dos ejes sus críticas. El costo que le implican al Municipio los servicios de Transporte Malvinas -que son más que los que logra recaudar en el cobro de la Tasa de Servicios Urbanos expusieron-, y los recursos destinados a salud que no fueron "extraordinarios" en el marco de la pandemia. Fue García el que insistió que hubo un fuerte recorte de más de 600 millones.



Desde la oposición remarcaron lo fundamentales que resultaron los fondos de otros estamentos, como el caso de la Provincia o Nación para paliar la situación económica del pasado año en nuestra ciudad.



Fue la concejal Celeste Arouxet -Radicales en Juntos por el Cambio- quien puso dentro del recinto lo que ya había adelantado en base a mantener controles más exhaustivos a los prestadores, manifestó su rechazo a la ordenanza oficial.



De Bellis -Cuidemos Olavarría- tras dar lectura al pormenorizado análisis del desarrollo fiscal del Municipio durante el 2020, donde remarcó "el déficit en desinversión va a quedar para varios gobiernos" y "la inversión pública es lo preocupante de acá para el futuro", presentó un proyecto de resolución alternativo que aprobó en general la Rendición de Galli y rechazó ciertos puntos, como la cesión de tierras al Sindicato de Trabajadores Municipales, entre otros varios.



En conclusión, la rendición de Cuentas 2020 presentada por Galli y llevada al debate parlamentario en la voz de Juan Mujica, fue aprobada en su mayoría y observada en varios puntos. Esto resultó porque el proyecto original fue solo votado por el bloque oficialista -es decir resultó rechazado, y así dio paso a la votación del proyecto de resolución alternativo.



Este resultó aprobado por mayoría, excepto por el interbloque Frente de Todos y Radicales en Juntos por el Cambio, es decir los concejales Celeste Arouxet, Juan Sánchez, Guillermo Santellán, Eduardo Rodríguez, Inés Creimer, Ubaldo García y Mercedes Landivar.



