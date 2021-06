Celeste Arouxet y su posición: "Monzó no es mi referente y estoy en contra de la gestión de Galli"

Política

La edil de Radicales en Juntos por el Cambio explicó su voto contrario a la Rendición de Cuentas y habló de política partidaria. Dijo que no irá a las Paso y se diferenció de la UCR. Tomó distancia del monzoísmo local y se alineó con JxC provincial y nacional pero no local.

La concejal del bloque Radicales en Juntos por el Cambio, Celeste Arouxet, vinculó su decisión de no acompañar la Rendición de Cuentas con su posición política tanto a nivel local como provincial y nacional y mantuvo su categórica actitud crítica con respecto a la política que viene llevando a cabo el Intendente.

"En Olavarría se subejecutaron partidas, no se ayudaron a las pymes siendo que son la base de la estructura económica local y tenemos un municipio ausente", dijo a "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.

La edil marcó claras y contundentes distancias con la gestión del intendente Galli, pero advirtió que "no voy a ir a las Paso, tampoco pienso en las legislativas sino que estoy abocada a mi tarea en el Concejo hasta el 10 de diciembre, y después veré". Tras ello se diferenció de la UCR de anunciar que se presentaría en las primarias. "Pero yo pertenezco y apoyo a Juntos por el Cambio a nivel provincial y nacional, pero no apoyo la gestión del intendente Galli", reafirmó.

También, y en alusión a una futura transversalidad, dijo que no estaba trabajando con Emilio Monzó, "no es mi referente", aclaró ante cualquier versión de una supuesta relación con Jorge Larreche y el monzoísmo.

Preferencias y rechazos

Para la edil, existe una clara vinculación entre su decisión de no votar la Rendición de Cuentas con su identidad política, aún dentro del espacio general, Juntos por el Cambio. "Se hicieron recortes importantes y en el futuro vamos a tener problemáticas que no habíamos tenido. Se utilizó la plata para cubrir el déficit de 2019 en vez de hacerlo para pagar servicioios, inversiones, obras...Simplemente se ordenaron las cuentas que venían desordenadas desde 2019. Le pedí un favor el Intendente de cambiar la metodologia porque solo quedó el 9 por ciento para gobernar. Yo digo la verdad y los números dicen eso".

Insistió con que se tuvo un "déficit de 42 millones de pesos" y que "se subejecutaron partidas. por eso voté en contra de la Rendición. Repito, se utilizó el dinero para sanear los errores de 2019 y el municipio estuvo ausente porque se dejaron a las pymes sin ayuda. Es una inversión ayudarlas. No se controlaron los servicios públicos y les demostramos que no se podía aumentar el agua un solo peso y sin embargo se le otorgó un aumento al concesionario del 97 por ciento".

Teniendo en cuenta su conducta legislativa, y preguntada sobre si ella se consideraba dentro de Juntos por el Cambio, Celeste Arouxet, respondió: "hace un año seguimos en nación y provincia y estoy en contra de la gestión de Galli. Cuado no se defiende el interes del ciudadano, no se puede estar a favor -agregó-. La obediencia pasa a ser obsecuencia cuando se cierran los ojos", disparó.

Posiciones

El ex diputado Emilio Monzó habló de la necesidad de llevar a cabo una nueva transversalidad fundamentalmnete entre peronistas y radicales como lo hiciera Néstor Kirchner al sumarlo a Julio Cobos en 2007. Sin embargo, para Celeste Arouxet, sobre quien se dijo que habría tenido un acercamiento con el monzoísmo local, dijo que "mi grupo político siempre hablo con las distintas fuerzas. Hoy Monzó, no es para nosotros un referente politico", tras lo cual agregó que "no me interesan las legislativas, pero para muchos políticos es lo más importante y solo piensan que lugar van a tener. Yo estoy para trabajar hasta el 10 de diciembre y estoy preocupada porque Olavarría se va hundiendo cada vez más cada año. Se cometen muchos errores", dijo con un tono profundamente crítico.

"Estoy preocupada con mi tarea y yo no puedo decir como el radicalismo de ir a una Paso", respondió al serle preguntada sobre si se presentaría a una Primaria contra el oficialismo local.

"Ni siquiera miro los medios cuando hablan de legislativas. En el Concejo tenés 20 manos que se levantan algunas veces por objetividad y otras veces por obsecuencia", sacudió.

Sobre declaraciones suyas sobre el nivel educativo y al ser atacada por sus dichos, Celeste Arouxet aclaró que "jamás nos tiramos contra los docentes, solo pedimos mayores fondos para mejorar la educación. Cuando dijimos que no se alcanzaban los conceptos mínimos, nos referíamos a la infraestructura y a la condiciones materiales del proceso educativo, pero no hablábamos de los contenidos. La nota hablaba de las deficiencias estructurales. La gente paga 90 por ciento de impuestos y el gobierno no se les retribuye en esos conceptos, ni en educación, ni en salud, ni en vivienda". Y pidió que "se interprete bien lo que dijimos".

-A veces se dice que usted es muy crítica y que no sabe acordar...

-Falta diálogo. Los acuerdos y las opiniones se deben discutir en el ámbito de las comisiones. Es ahí donde se deben discutir. No tiene nada de malo hacerlo porque ése es el ámbito para debatir.