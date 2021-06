"Hay muy buena participación y tenemos muy pocos reclamos"

Información General Pruebas piloto del programa GIRO

El funcionamiento de los ensayos. El trabajo realizado en las plantas de reciclaje. Mañana se impulsará un taller de capacitación sobre compostaje, abierto a la comunidad. La importancia de la colocación de puntos verdes en distintas zonas de la ciudad.



Por Iván Cabello /Facso



Muchas son las políticas ambientales que se están llevando hace años en Argentina y Olavarría no se queda atrás. Desde el Municipio, mediante distintos programas, llevan adelante diversas tareas que ayudan a preservar el medio ambiente.



Hace un tiempo ya que se impulsó un proyecto de reciclaje que se enmarca dentro de un programa de la Fundación Mckinsey, que lleva el nombre de "Repensando el Reciclaje"'. Abocado a ello, en el ámbito local, el Municipio lanzó el programa de Gestión Integral de Residuos Olavarría, denominado GIRO por sus iniciales.



La idea de este programa es poder llevar adelante una separación de residuos, los cuales se dividirán en reciclables, compostables y basura. Uno de los objetivos es reducir la cantidad de desechos que llegan al relleno sanitario. Emilia Díaz, a cargo de la Dirección de Desarrollo Sustentable señaló que lo que buscan con este proyecto es "que el 50% de los residuos estén separados, sería como la meta más grande y ambiciosa".



En este momento el programa está en una etapa de prueba, donde se están experimentando distintas ideas, con el fin de detectar las formas de recolección de residuos más eficiente para los ciudadanos. La primera de ellas empezó el 2 de marzo, en el barrio Los Robles, con un total de 160 hogares. En la segunda de ellas sumó otro sector del mismo barrio y también se le agregó Municipales, representado en un total de 120 casas. Prueba que empezó el día 19 de abril.



En lo que respecta a ambas pruebas, la funcionaria entusiasmada describió que "en realidad la respuesta es muy buena, hay muchísimo trabajo por hacer. Pero hay muy buena participación y tenemos muy pocos reclamos". Si lo llevamos a números, "más o menos el promedio es entre un 30 y 40 % de participación" contó Díaz, quien evaluó este panorama y agregó "para nosotros es un número excelente".



Sin embargo, por más que esta etapa se le dió la denominación de prueba piloto, la idea es que ya no pare. Aunque sí es un período en el que se realizan distintas evaluaciones. Díaz señaló que están pensando en nuevas etapas, es por ello que desde el próximo lunes "vamos a implementar el piloto 3 y ya tenemos planificado el piloto 4", indicó.



Respecto de los posibles resultados, la funcionaria señaló que de no darse los esperados, "no importa vamos a seguir. Esto va a seguir progresivo porque es un proyecto para la ciudad, es un cambio en la manera en que manejamos la gestión de los residuos"



Ahora bien, en estas pruebas hay dos formas diferentes de recolección de residuos, ambas estudiadas con anterioridad desde GIRO. Una de ellas es la denominada puerta puerta, que es la que funciona normalmente en la ciudad: "el camión pasa por la puerta y de acuerdo al día el vecino tiene que sacar el residuo correspondiente" señala Díaz. Por otra parte está el sistema híbrido, que funciona con un contenedor ubicado en la zona de la prueba piloto, donde allí se depositan los residuos reciclables. El camión en este sistema solo pasa para retirar la "basura" que va al relleno y a retirar el compostable.



Respecto al trabajo en sí de la recolección, desde el proyecto explican que tienen una mesa de trabajo conjunto con la empresa que actualmente tiene la concepción del servicio. Por esta razón hubo un trabajo previo con los empleados de dicha empresa, con el fin de capacitar a sus trabajadores e informarlos acerca de los sistemas de recolección y las corrientes.



La planta de Reciclaje



Además de todo este trabajo de recolección, todo lo reunido va hacia las plantas, tanto de reciclaje como de compostaje. Y la denominada basura, se sigue depositando en el relleno sanitario. En lo que respecta a los residuos reciclables "nosotros estamos evaluando todas las corrientes que tienen posible mercado" señaló Díaz. En cuanto a los compostables, desde el espacio GIRO buscan que haya en la ciudadanía un acostumbramiento a realizar su propia composta.



En la planta "son 10 personas" señaló la funcionaria. En cuanto al modo de trabajar que llevan adelante, hay una división de tareas respecto a días: los viernes clasifican y los jueves trabajan con la composta. La idea del espacio es que a medida que se implementen los pilotos, también incrementan los días de trabajo de la planta. A su vez, la funcionaria aclaró que quienes trabajan "son trabajadores que se encontraban como recuperadores informales y otros que forman parte de la cooperativa viento en contra".



Hasta el momento el proyecto se encuentra trabajando de manera manual, ya que los pilotos son chicos. La idea es que si desde GIRO notan que las cantidades aumentan con la implementación de la tercera prueba, y una cuarta que ya está pensanda, Diaz señala que el proyecto "es una planta mecanizada con un mayor cantidad de operarios"



Taller de Compostaje



Mañana jueves, desde el proyecto GIRO impulsarán un taller de compostaje domiciliario. La idea del mismo es que las personas, puedan adquirir distintas herramientas y conocimientos acerca de cómo tratar los residuos orgánicos que generan diariamente en sus hogares. También que los inscriptos logren aprender de qué forma se genera un abono de buena calidad, para que los puedan utilizar en jardines y huertas personales.



Entre los temas a tratar en el taller, se trabajará acerca de mitos y desafíos a la hora de compostar, ¿cuánto espacio se necesita en casa?, ¿cómo evitar malos olores y moscas?, ¿cuáles son los residuos que no deberían ir en la compostera?, entre otros tantos.



El compostaje domiciliario es una de las aristas que desde dentro del programa giro señalan que es de los más importantes. Ya que lo que hace es darle tratamiento a los residuos sólidos urbanos orgánicos, "en origen", esto significa que el residuo es generado y tratado en un mismo lugar.



La modalidad del taller será virtual, a partir de las 18 horas. Desde el proyecto invitaron a todos los interesados a participar en el taller, para el cual se necesita previa inscripción, que se puede hacer desde la web de GIRO en: giro.olavaria.gov.ar.



Ecopuntos y puntos verdes



Otro ítem que aporta una gran ayuda al reciclaje de la ciudad, son los denominados ecopuntos y puntos verdes. Actualmente hay distribuidos seis en la ciudad y otros viajan de localidad en localidad. La idea es que si llega el programa GIRO a un barrio que tenga un contenedor de ecopunto, este último sea trasladado hacia otro barrio o zona que no cuente con uno de ellos. Porque así se abarcan más zonas de la ciudad donde llegue una propuesta para reciclar. "El ecopunto es una herramienta de concientización, es para que empecemos a entrenar en casa y podamos tener un lugar donde llevarlos" señaló Emilia Díaz. La funcionaria además contó que la asistencia de la comunidad a estos espacios para depositar materiales para reciclar, ha ido en aumento.