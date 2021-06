Cómo será el confinamiento estricto en la ciudad durante el fin de semana

Información General

Tal como había anunciado Alberto Fernández, durante el 5 y 6 de junio se suspenderán todo tipo de actividades sociales, deportivas y culturales y se restringirá la circulación.

Este fin de semana, tal como anunció el pasado 20 de mayo el presidente Alberto Fernández, Argentina volverá al confinamiento estricto. Las medidas alcanzan a los distritos que se encuentran en fase 2 y 3, por lo que Olavarría se verá afectada a estas restricciones.

Es por ello que durante el 5 y 6 de junio se restringirá la circulación nocturna desde las 20 hasta las 6, a excepción de los trabajadores considerados esenciales.

También se suspenderán todo tipo de actividades sociales, económicas, educativas, religiosas, deportivas y culturales .

Los comercios no esenciales pueden funcionar de 6 a 18 horas con modalidad delivery o para llevar. En tanto que los esenciales podrán abrir hasta las 20 (exceptuando estaciones de servicio y farmacias de turno que no tendrán límite horario). Restaurantes y bares están habilitados hasta las 23, también bajo la modalidad de delilvery o take away.

Además, el transporte público solo estará permitido para esenciales.