Terminó el paro del campo y la carne cuesta ahora un 9% más

Información General La Mesa de Enlace analiza cómo continuar el reclamo

El presidente de la Sociedad Rural Sebastián Matrella comentó que en las carnicerías locales no se vio faltante de carne. Además, aseguró que tampoco va a haber desabastecimiento la semana próxima.



Las organizaciones que integran la Mesa de Enlace del sector rural decidieron no prolongar nuevamente el paro de comercialización de carnes, aunque el gobierno mantiene por ahora la suspensión de las exportaciones de dicho producto, situación que motivó la protesta.



En este sentido, en diálogo con Canal Local, el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Sebastián Matrella aseguró que "la medida ha sido un éxito y le hicimos saber al gobierno que va por el camino equivocado. Ahora veremos qué hacemos, pero seguramente vamos a quedar en Asamblea Permanente".

El paro arrancó el 20 de mayo pasado y finalizó en el día de ayer, en medio de una tensa negociación con el gobierno nacional, que por momento privilegió a otros sectores de la cadena de comercialización del producto como los frigoríficos exportadores y que aún no se resolvió.



En cuanto a la participación de la Mesa de Enlace en las negociaciones, Matrella comentó: "Nosotros pedimos en todo momento el diálogo, pero no fuimos recibidos, hoy la negociación la están llevando adelante los frigoríficos y matarifes. Nosotros como productores primarios no estamos en la negociación, empezamos la medida de fuerza porque somos el primer eslabón de la cadena y vamos a ser muy perjudicados con esta medida".



En referencia al impacto económico por el cierre de las exportaciones señaló que "en estos días llevamos perdidos 120 millones de dólares, lo que equivale en un mes a 250 millones por lo que la medida ha sido muy contraproducente"



Respecto al impacto que tuvo en Olavarría la medida adoptada aseguró que "en las carnicerías no se ha visto faltantes de carne ya que seguramente el stock de las carnicerías ha cubierto la demanda, quizás en alguna carnicería chica ha podido faltar algo, pero no ha habido desabastecimiento".



Si bien en los últimos días se comentaba que la medida de fuerza recién afectaría al abastecimiento la semana próxima, el presidente de la Sociedad Rural sostuvo que "por ahí en una carnicería que es chica que no tiene para guardar un excedente se puede notar, pero en líneas generales, yo creo que no va a haber desabastecimiento".



Por otro lado, en las últimas horas, el Gobierno Nacional multó a un grupo de frigoríficos a los que acusa de incurrir en prácticas ilegales y dejó trascender que estudia aplicar de ahora en adelante un sistema de mayor restricción a las ventas de carnes al exterior o, incluso, aumentar las retenciones al sector.



En este sentido, Matrella concluyó: "El Estado tiene los controles para arreglar ese problema, tranquilamente podría haber ido contra los frigoríficos que estaban actuando mal, pero fueron por la más fácil y afectaron a toda la cadena productiva".



Aumento



El precio de la carne aumentó en el mercado minorista un 9% en promedio desde que las entidades de la Mesa de Enlace lanzaron el paro de comercialización del producto, hace poco más de una semana, un incremento que difícilmente se revierta en los próximos días según indicaron desde el sector.

"La suba es un disparate; no hay demanda; está todo paralizado porque la gente no compra y no lo entienden los productores", dijo el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, en declaraciones a la agencia DIB.



En ese marco, Williams destacó que "este es un problema político", dado que "el carnicero no forma precios", y contó que desde el sector se pidió que se forme "una mesa de discusión, pero los grandes exportadores no quieren".



Por su parte, el representante legal de la ONG Consumidores Libres, Héctor Polino, puntualizó que la carne aumentó hasta el 145% en lo que va del año y consideró que, como consecuencia, "los argentinos consumimos menos carne que hace 15 años".



Por su parte, el analista económico Damián Di Pace estimó que la inflación de mayo trepará al 3,8%, pero los alimentos aumentaron por encima de ese porcentaje, un 4,2%. "Se esperaba un piso de 3% para el mes pasado y estamos viendo una suba del precio de los alimentos que es muy preocupante para los argentinos", indicó el especialista.