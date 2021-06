Nuevos proyectos de Metalúrgica Gobel

Información General Día de la Industria Metalúrgica

Gonzalo señaló que "con un socio vamos a agregar al taller todo lo relacionado con corte y plegado de chapas"·.

"En corto plazo estará todo instalado, ya que hemos alquilado un galpón para armar esa estructura. Es que para realizar algunos trabajos dependíamos mucho de terceros, es decir había trabajos que debíamos tercerizar y entonces estábamos sujetos a los tiempos y al trabajo de otros, pero con esta incorporación de máquinas nuevas tendremos disponibilidad de corte y plegado. No vamos a depender de nadie, ya que haremos todo en nuestro taller y además podremos hacer nuevos diseños, y lo tendremos en el tiempo que manejaremos nosotros. Así que, si todo va como esperamos, en el plazo de un mes todo estará funcionando y creemos que irá de menor a mayor. Quizá arrancamos con un 20 por ciento de la capacidad de trabajo y en tres meses estaremos a tope" siguió comentando Gonzalo.



"Hay mercado para hacer ese trabajo, por supuesto. Y lo haremos nosotros, lo que nos gusta mucho más. Al tercerizar, dependíamos del tiempo que tiene la otra persona y el cliente tenía que esperar más tiempo que el que deseaba. Además, el cliente tiene cierta impaciencia que es normal de alguna manera. Así que ahora va a depender de nosotros mismos y los trabajos se entregarán más rápido también. En un momento, entre octubre y abril, también faltó mucho material ya que no había entrega y eso atrasó también. Nosotros usamos muchos tubos estructurales, chapas lisas, pinturas, etc., y no había entrega inmediata. También automatizamos y teníamos un promedio de 12/15 equipos por semana y la fábrica pasó a entregarnos solamente 4 como tope, lo que era entendible por el tema del dólar", explicó.



En cuanto a los trabajos que se realizan para obras de construcción, en el taller de la calle Hornos se hacen muchos "portones corredizos y levadizos, así como rejas, frentes de fogones, e inclusive en acero inoxidable ya que creo que en Olavarría estamos en primer lugar en este tema, ya que hay dos o tres chicos más que arrancaron pero nosotros hace tiempo que venimos haciéndolo. Aunque en nuestra ciudad no se vende tanto, ya que se trae de Buenos Aires o Mar del Plata, pero nosotros lo traemos, cortamos a medida, lo hacemos al trabajo con distintos diseños, los que a veces tenemos nosotros o el cliente viene con un diseño que ya vio en Internet, y en base a eso hacemos la cotización. En nuestra página en Facebook también tenemos diseños e inclusive subimos allí las fotos de todas las obras que vamos haciendo y allí nos ayuda mucho mi hija Trinidad, quien hace casi cinco años que colabora y también sabe mucho de lo que se hace en el taller", continuó diciendo Gobel.



Solumet cumplirá en octubre próximo once años, aunque la trayectoria en la industria metalúrgica viene desde 1978 cuando se llamaba Metalúrgica Gobel. "Del ´78 al 2001, cuando el país tuvo ese momento terrible que obligó a cambiar todo. Mi papá puso una bulonera y yo seguí con el taller. Y, como siempre, tratamos de ir evolucionando permanentemente ya que yo fabrico portones y ya estoy viendo cómo hacer otro estilo, que sean mejores, y así estamos avanzando día a día, mejorando para competir en el mercado con los mejores precios. Estamos tristes por la situación de pandemia que vivimos, pero pese a ello tenemos muchas perspectivas porque nunca nos quedamos con los brazos cruzados" terminó diciendo Gonzalo Gobel.