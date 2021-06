"En el PVC interviene mucho más la tecnología y en el aluminio está más presente la mano de obra"

Información General Día de la Industria Metalúrgica

Guillermo Scolaro, gerente general de Hermetal SA, habló con El Popular y analizó lo que pasó en este rubro cuando comenzó la pandemia.

"Desde abril del año pasado la actividad comenzó a repuntar y trabajamos muy bien, más allá del primer impacto de cuando comenzó la pandemia. Pero la construcción continuó. El cambio que nosotros notamos, ya que está todo muy relacionado, es el tema cambiario precisamente con el dólar blue que se fue posicionando más alto que el oficial, y eso hizo que la gente pudiera invertir en materiales para su casa ya que se le complicó para comprar dólares. Entonces lo mejor fue invertir en construcció" explicó Guillermo Scolaro, gerente general de la empresa Hermetal SA para hacer un análisis de lo que pasó en este rubro cuando comenzó la pandemia.



"El año pasado se trabajó mucho inclusive, pero hubo problemas de abastecimiento. Todo el año 2020 lo vivimos y diría que en marzo de 2021 nuestros proveedores pudieron ponerse al día con la demanda. Se vendió mucho, pero las entregas fueron muy malas porque no se conseguía material. Todo se atrasó en ese aspecto, y ahora hay que ponerse al día con las ventas anteriores y también están las ventas que se hacen normalmente. Estos nueve días que pasaron nos complicaron, sobre todo a nosotros que estámos con mucho trabajo y es mucho tiempo para la producción, al menos en el caso nuestro" agregó Scolaro, quien hace ya 25 años que trabaja en Hermetal y hoy es el máximo responsable en la conducción de la empresa.



"Otra cosa que cambió últimamente es que los costos también son en dólares, de acuerdo con lo que nos pasan los proveedores. El año pasado nosotros podíamos cotizarle a los clientes en dólares, pero el cliente tenía un parámetro porque sabía cuánto podía costarle un producto porque iba conociendo el valor del dólar, pero ahora eso ha cambiado. Porque se estabilizó el dólar y nos aumentan, ya que el aluminio cambió de precio tres o cuatro veces y el PVC ya aumentó dos veces, hablando de un 25 o 30 por ciento en dólares lo que es mucho realmente. Así que si hicimos un presupuesto anteriormente, ahora se modifica. Lo que estaba dolarizado, se aumenta también en dólares, ya que eso es lo que se ve últimamente" explicó respecto de esta variante que -sin dudas- hace que los clientes tengan que tomar otras precauciones.



Aberturas de aluminio y PVC es lo que distingue a Hermetal SA. Desde siempre. "¿Qué se vende más?, las dos por igual, es muy parejo. El cliente que tiene la ide de comprar en aluminio, es muy raro que se cambie a PVC. Y el que viene con la idea de tener una abertura en PVC, es raro que cambie por el aluminio. Hay mercado para los dos productos. Son distintas prestaciones y las dos andan bien. Está aquello que quizá hay alguien que busca en PVC una terminación símil madera y está muy bien logrado, y es económico respecto de la misma terminación en aluminio, que se puede lograr pero es más costoso. En cuanto a costos, el PVC anda en un rango de un precio de aluminio de mediana a alta prestación, y en ese nicho está el PVC. Antes el PVC costaba un 25/30 por ciento más que la mejor línea de aluminio, pero han entrado muchos proveedores al país, eso originó mayor competencia y entonces se reacomodaron los precios. No hay un PVC barato, por otra parte, al menos en las líneas que trabajamos nosotros. Hay alguno que se en el mercado, barato pero no de buena calidad, y eso pasa como en todo, pero en un mercado normal, con líneas europeas, vale como una buena ventana de aluminio", analizó Guillermo.