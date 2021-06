Este fin de semana vuelve el aislamiento estricto: qué se puede hacer y qué no

Información General

Durante este sábado y mañana domingo se repiten las condiciones que se mantuvieron entre el 22 y el 30 de mayo para mitigar los contagios de coronavirus.

Un aislamiento estricto rige este fin de semana en los grandes centros urbanos y las regiones del país en situación de "alarma" o de "alto riesgo" epidemiológico y sanitario, de acuerdo al último decreto de necesidad y urgencia dictado por el Gobierno nacional para reducir la circulación y mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus.

Las mismas medidas habían regido durante nueve días, entre el 22 y el 30 de mayo, y se repiten durante este fin de semana, según el DNU 334/21 publicado el pasado 22 de mayo.

El detalle de qué estará permitido y qué no fue ya publicado en el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia 334/2021.



* Entre hoy y mañana se restringirá en la ciudad la circulación nocturna desde las 20 hasta las 6, a excepción de los trabajadores considerados esenciales.



* También se suspenderán todo tipo de actividades sociales, económicas, educativas, religiosas, deportivas y culturales.



* Los comercios no esenciales podrán funcionar de 6 a 18 con modalidad delivery o para llevar.



* Por su parte, los esenciales podrán abrir hasta las 20 (exceptuando estaciones de servicio y farmacias de turno que no tendrán límite horario).



* Restaurantes y bares están habilitados hasta las 23, también bajo la modalidad de delilvery o take away, y el transporte público solo estará permitido para esenciales



Qué se puede hacer y qué no este fin de semana:



* Se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en Alto riesgo o en Alarma epidemiológica.



* Quedan suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.



* Están habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.



* Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas.



* El transporte público será de uso exclusivo para personal esencial y autorizado.



* Se prohíben las reuniones en domicilios particulares.



* Quedan prohibidos los deportes grupales de contacto al aire libre, y actividad de clubes, gimnasios y establecimientos afines.



* Cierre de shoppings y centros comerciales.



* Cierre de casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta.