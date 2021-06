La ministra Ruiz Malec salió a buscar empresas para el Programa Preservar Trabajo

06.06 | Política Se amplió el universo de beneficiarios

"Estamos intentando salvar a nuestras micro y pequeñas empresas que son grandes empleadoras en la provincia y sabemos que la pandemia las ha puesto en jaque, pero necesitamos que sigan generando puestos de trabajo" dijo. La ministra de Trabajo bonaerense difundió los aspectos más importantes del programa en una conferencia en la que estuvo EL POPULAR.

Josefina Bargas - @JosefinaB - [email protected]

"Desde la Provincia estamos asistiendo a nuestras micro y pequeñas empresas" presentó la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, la ampliación del Programa Preservar Trabajo (PPT) que amplió su universo de beneficiarios. En los últimos días se dictó la resolución que puso en marcha los cambios con lo que la ministra brindó una conferencia para difundir estas novedades. Fue por videoconferencia y EL POPULAR fue uno de los medios provinciales invitados.

Este programa alcanza a empresas de hasta 80 trabajadores, incluyendo cooperativas. Cubre hasta 50% del salario mínimo vital y móvil, unos 12 mil pesos por empleado y a quienes se les acredita directamente el monto.

La intención de la cartera de Trabajo provincial es captar micro empresas y pymes que se postulen para ese programa. Habló de los "mitos que hay que desarmar" y subrayó la intención de "sostener el empleo en las pequeñas y medianas empresas" con la que se elaboraron y aplicaron los cambios al PPT.

En ese marco señaló que el diseño y puesta en marcha de la asistencia se pensó en complemento por un lado con los programas que ofrece el Estado Nacional (Repro II) y, además, en conjunto con el Ministerio de Producción provincial. "La Provincia no tiene las condiciones financieras necesarias para hacerse cargo de todas las empresas del entramado productivo. Por eso apuntamos a las micro y pequeñas empresas, y dentro de ellas a las que por algún motivo han quedado afuera de los programas de Nación" explicó Ruiz Malec.

Los cambios

Hasta ahora el PPT era incompatible con haber recibido aunque sea una vez el ATP. Y aquí reside uno de los cambios principales. La otra novedad pasa por la ampliación del universo de potenciales beneficiarios: se incluyeron más actividades que resultaron afectadas por la pandemia y se incorporaron las cooperativas.

"A medida que fue menguando la pandemia empezaron a surgir heterogeneidades, actividades que quizás funcionan -como la gastronomía- se veía como en algunos lugares repuntaba y en otros no. Nos encontramos con algunas actividades que habían quedado afuera del programa y planteaban que también habían sido afectados por la pandemia. El caso más paradigmático es la panadería y confitería" señaló la ministra quien se refirió a "actividades que se podían realizar pero como no hay circulación, no hay demanda". A esto se sumaron las restricciones impuestas por la "segunda ola" que volvió a afectar a ciertos sectores.

La nota completa en la edición impresa del diario El Popular de este domingo