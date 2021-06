Antonia Ayesa: "Creo que mi relación con la pintura es desde siempre"

06.06 | Información General

Cuando era muy chica Antonia Ayesa fue a un taller de pintura y se encontró con que eso era lo quería hacer toda su vida. Con el paso del tiempo comenzó a relacionarse con otros artistas y tuvo la posibilidad de aprender mucho. Hoy, con un estilo muy propio, destaca el compartir experiencias con otros pares, reivindica la lucha feminista como una influencia en sus obras y en su vida y habla de la importancia de posicionarse, como artista, ante la realidad.

Rodrigo Fernández



[email protected]



"Creo que mi relación con la pintura es desde siempre. No me acuerdo pero he visto fotos mías de muy chiquita pintando. Mi vieja también me acercó a eso y no sé si me estimuló de ese lado pero se dio cuenta de que me gustaba" cuenta Antonia Ayesa en los primeros 30 segundos del audio de Whatsapp. Los tiempos de pandemia complican el poder hablar cara a cara pero eso no impide poder ir conociendo la pasión de una artista plástica olavarriense que todavía no cumplió 20 años. Una combinación de colores y de técnicas que toma de otras ramas del arte hacen que sus obras tengan un estilo propio. Un estilo que, le gusta señalar, tiene mucho que ver con el compartir experiencias con otros artistas plásticos y la reivindicación del feminismo, que no sólo influyó en su obra sino también en su vida. Todo eso se puede ver en Antoniarte, su perfil de Instagram, donde comparte sus trabajos.

