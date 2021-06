Laboratorio de Biología Molecular: "Lo importante es que tenemos la mayoría de los resultados en el día"

07.06 | Información General La bioquímica Belén Zaffanella habló con Canal Local

Olavarría procesa por día entre 150 y 180 muestras de la ciudad y de la Región Sanitaria IX. La especialista en biología molecular habló del trabajo diario y del estudio de las diferentes variantes que se encontraron en el país.

Olavarría cuenta con un Laboratorio de Biología Molecular ubicado dentro del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" donde se procesan las muestras obtenidas en los testeos masivos que se realizan por la mañana temprano.

Canal Local dialogó con Belén Zaffanella, Bioquímica, Magister en biología molecular médica, respecto al trabajo diario en el laboratorio y sobre el estudio de las diferentes variantes del virus que se lleva a cabo en el Hospital Gutiérrez.

"Trabajamos de a 24 muestras ya que esa es la capacidad de la centrifuga y nos vamos organizando con tandas de a 24", indicó la profesional y explicó que "la realidad es que venimos trabajando muy bien, contamos con dos centrifugas, esto nos permite procesar varias muestras y lo importante es que tenemos la mayoría de los resultados en el día".

El procesamiento de muestras en el día "es algo para destacar porque una PCR tiene una cantidad determinada de horas de trabajo y gracias al laboratorio, que cuenta con varios equipos, podemos tener el resultado en el día", aseguró la bioquímica Zaffanella. Olavarría procesa muestras de toda la Región Sanitaria IX, menos de la ciudad de Laprida actualmente, esto significa entre 150 y 180 diarias.



"Un test de PCR es un test que me permite realizar el diagnóstico para saber si la persona tiene o no el virus", expresó y comentó, en cuanto al proceso posterior a la obtención de la muestra, que "se hace la extracción del ácido nucleico del virus que en este caso es RNA, luego se hace la amplificación donde se aumenta el tamaño de ese ácido nucleico para poder detectarlo y por último sabemos si el virus esta o no".

En cuanto a las cepas explicó que es incorrecto denominarla de esa manera sino que variantes es la manera correcta, "se busca las variantes de ese virus, en este caso de SARS-CoV-2 y a partir del RNA extraído, que es el ácido nucleico del virus, se manda a secuenciar".

Olavarría forma parte del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV2 y por formar parte de esta iniciativa "mandamos las muestras a secuenciar al Hospital Gutiérrez quienes cuentan con un secuenciador", explicó la profesional especializada de en biología molecular. En el país sólo hay dos secuenciadores, uno en el Hospital Gutiérrez y Malbrán.

En este sentido, no todos los pacientes que transitan o transitaron la enfermedad pueden saber la variante del virus, "para mandar las muestras tienen que tener distintas condiciones, por eso se hace una selección", concluyó.