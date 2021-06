Facundo Quiroga, más "Eléctrico" que nunca

Suplemento FINDE

El acordeonista olavarriense lanza su disco "Eléctrico" que reúne obras de 37 años de su carrera musical. Un trabajo compuesto íntegramente por Quiroga quien estuvo acompañado por músicos de Olavarría y Mar del Plata.



Es difícil encasillar a Facundo Quiroga en un género musical porque él mismo asume que todos los estilos le producen sensaciones especiales. Después de muchos años de trabajo y perfeccionamiento en el acordeón, el músico olavarriense lanza "Eléctrico", un disco con 10 canciones con un estilo "electro acústico" que nos sumerge en diferentes escenarios e historias. Lo pudo concretar con el acompañamiento de Martín del Faro (sintetizadores, voz y programaciones) y Pablo Acosta (bajo) y está en la planificación de la parte final de masterización.



Un camino distinto



El disco aparece después de 37 años de trabajo con (y para) el acordeón. "Es un nuevo camino", expresó el músico en una nota radial realizada en Mejor de Mañana (lunes a viernes de 9 a 13 horas). Es que se trata de un proyecto que si bien se concreta ahora, "se viene pensando de hace muchos años atrás. Pasé por la cumbia, el tango, el folclore, la música electrónica. Estuve tocando con Miam Stardance" y lograr este disco electro acústico donde el acordeón es protagonista, fue especial. Asume que es "una mezcolanza de géneros. Es una propuesta interesante donde fui tratando de buscar un camino original donde no muchos se atreven a caminar. Uno siempre va a lo seguro, la "zona de confort". Quise salir de esa zona y hacer algo de lo que a mí me gusta. Me gustan todos los estilos musicales y soy muy curioso".



Las diez canciones que incluye "Eléctrico" poseen arreglos del propio Quiroga. "Busqué sin pensar en el género, sino que quise hacer música para que se pueda disfrutar y que transmita sensaciones, como nostalgia, alegría, tristeza, miedo. Traté de que cuando se escuchen mis canciones se transmita y se cuente una historia".



Composición propia



El disco está conformado por canciones compuestas íntegramente por Facundo quien dejó algunos detalles de ese proceso de trabajo, "mi forma de componer primero es trabajar sobre la melodía, crear línea melódica, armonía después y cuando está la composición a veces compongo con piano o con acordeón. Cuando tengo armado lo melódico y armonía trabajo con sonidos". Para ello utiliza diferentes programas donde transforma las partituras en sonidos reales agregando bases rítmicas.



Lo que creó para piano fue interpretado por Martín del Faro, tecladista de Miam Stardance de Mar del Plata, que "tiene conocimientos en música electrónica, es buen pianista, canta y produce así que trabajamos juntos. Le mando pistas por separado y él mezcla y agrega efectos y hace masterización", afirmó y señaló que aún queda un procedimiento final de mastering que lo hará en algunos días. También los acompaña Marcos "el gamba" Acosta en bajo eléctrico, músico olavarriense.



Las canciones que componen el disco fueron escritas hace mucho tiempo, en su gran mayoría. "Tenía un par de canciones desde hace varios años como Canción para una Niña que la compuse a mi hija cuando tenía 8 años y ahora tiene 17", comentó sobre el tercer track que presenta en su disco.



"Cuando me propongo componer creo un clima y quizás el tema sale al instante. A veces me cuesta un poco más pero cuando me propongo crear un tema, entra la musa y sale el tema de una", manifestó el reconocido músico y aseguró que los arreglos "es más fácil porque voy en base a lo que ya creé".



Recitales virtuales



Como tantos artistas, Facundo probó hacer shows a través de "vivos" en las redes sociales pero no le resultó. "Hice un par de veces pero no me gustó para nada, es demasiado solitario. El artista necesita el contacto con el público. Cuando lo hice decidí no seguirlo más, no sentía la sensación de tocar delante del público. Esa conexión que hace que el show lo termine haciendo el público", no estaba. Su disconformidad con este método radica en que "al haccerlo por streaming no sabes qué pasa del otro lado. Estás en una burbuja. Uno toca por el aplauso más que nada, la conexión de estar con público y mirar a los ojos. A mí me pasa eso, disfruto del escenario y el ambiente que se genera. Entonces preferí esto, enfocarme en este proyecto, terminar el disco y esperar hasta que se pueda presentar con público".



Este modo virtual no sería el que Facundo elegiría para darle la bienvenida a su disco "Eléctrico" por lo que esperará a que, quizás en algunos meses más, se pueda tocar al aire ibre y hacer su presentación de ese modo. Lo que le resta aún es los videoclips que filma en Capital con un director de cine que trabajará para su proyecto.



Quienes quieran escuchar los cortes de difusión de su disco pueden acceder a su canal de Youtube Facundo Quiroga.



Canciones de "Eléctrico"



Track 1. ADN



Track 2. Sector 8



Track 3. Canción para una niña



Track 4. Anestesia



Track 5. Camino, al futuro



Track 6. Eléctrico



Track 7. Aurora boreal



Track 8. Ciudad y misterio



Track 9. Egipto



Track 10. Europa