Abigeato: "Uno hace la denuncia, la policía colabora, pero todo queda impune"

08.06 | Policiales El fin de semana carnearon dos vacas preñadas en un campo cercano a la Planta L'Amalí

Una productora rural de nuestra ciudad denunció públicamente que el fin de semana pasado desconocidos faenaron dos vaquillonas preñadas, que estaban a pocos días de parir. Solicitó a la comunidad que "si ven que se vende carne, que se ofrece, cuando los precios no son lo que realmente vale que no compre, porque por ahí fomentan este tipo de delincuencia".



Rosana Bilotto refirió a EL POPULAR que el domingo poco antes del mediodía un vecino les dio aviso que había dos animales muertos en un campo de su propiedad, que se encuentra a pocos metros de la planta cementera L'Amalí. Cuando se acercaron al lugar descubrieron que habían carneado dos vacas preñadas, a las que les faltaba 20 días para dar a luz.



"Una de las vacas se la llevaron casi toda, solo quedó el espinazo, hicieron un trabajo muy prolijo, y de la otra se llevaron dos cuartos y dos paletas. Las dos vacas estaban marcadas", comentó Bilotto sobre el ataque que fue denunciado en la subcomisaría de Loma Negra.



La productora destacó que lo que hicieron fue "un trabajo profesional por cómo quedó la zona, no se arrastró el animal para llevarlo, no hay manchas de sangre". Bilotto refirió que los animales estaban a unos 50 metros del camino por el que se presume accedieron los delincuentes.



"Hace dos meses más o menos nos ocurrió con aproximadamente diez ovejas, para las fiestas del año pasado unos quince corderos. Uno hace lo que corresponde, la denuncia, la policía realmente colabora, pero todo queda impune. Y es la desilusión de la impunidad, todo el tiempo es eso", dijo con decepción la damnificada. La productora pidió a la comunidad "que si ve que se vende carne, que se ofrece, cuando los precios no son lo que realmente vale que no compre, porque por ahí fomentan este tipo de delincuencia".



Acerca del sector donde ocurrió el abigeato, Bilotto refirió que "como hay muchas turnos en la fábrica la zona es muy transitada, pero justamente en este caminito del costado no, y estaba a 1000 metros de esa zona tan transitada. De hecho se han pedido las cámaras de seguridad de L'Amali, las cámaras de seguridad que hay en la zona de Loma Negra, porque entre las 6 y las 7 de la mañana no circula mucha gente".



Por otra parte evaluó que el personal policial cuenta con "zonas muy amplias" para recorrer. "Desde que van de una punta a la otra ayer (por el domingo) nos decía la teniente, lleva hora y media aproximadamente. Pero como aparentemente son profesionales en media hora lo hacen, esto fue hecho al amanecer, entre las 6 y las 7 de la mañana, porque cuando nosotros fuimos a las 11 el animal todavía tenía la carne caliente", mencionó.